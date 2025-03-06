7 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Bu gün, olumsuz bir durum yaratmadığınız sürece sizin için açıkça olumlu durumlar barındırıyor. Sizin için, ay ve Jüpiter burcunuzda olacak ve enerjilerini birleştirerek size para ve maddi şeylerle ilgili konularda servet getirecekler; ayrıca kişisel ilişkilerinizde sevinç ve seyahat etmeye karar verirseniz iyi şans getirecek.