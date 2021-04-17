17 Nisan 2021 günlük burç yorumları: Burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 17 Nisan 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



17 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 17 NİSAN 2021

Akşamüstü saat 5e kadar güzel haberler aldığınız, hareketin ve konuşmanın bol olduğu bir gün sizi bekliyor. Sizin ulaşmak istediğiniz birileri varsa telefona sarılmanın tam zamanı. 18.00-22.. Arası daha dalgın olabilirsiniz, sonrasında aile içindeki ilişkiler ön plana çıkacak.

BOĞA BURCU - 17 NİSAN 2021

Gün boyunca finansal koşullar, yakın çevreniz, nasıl bir değişim yapılabilir üzerine daha çok odaklanıyorsunuz.18-22 arasında anlık ve kontrolsüz harcamalarınız olabilir. 22 sonrasında yakınlarınızla iletişime geçebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 17 NİSAN 2021

Gün boyunca kendinize, hayat planınıza ve yapmak istediklerinize odaklanıyorsunuz. İşlerinizin kolay ve akışta gittiğini göreceksiniz. 18-22 arasında zaman su gibi akabilir.

YENGEÇ BURCU - 17 NİSAN 2021

Gün boyunca daha dalgın ve içe dönük bir enerjide olabilirsiniz. Bir sürü konuşma, plan, alternatif olacak ancak sanki süreci kontrol edemiyor gibi hissedebilirsiniz. Saat 22den sonra daha huzurlusunuz.

ASLAN BURCU - 17 NİSAN 2021

Gün boyunca gelecek hedeflerinize odaklanabilir, sosyal çevreniz ile çeşitli mecralardan iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizin akışında olduğu bir gün olacak.

BAŞAK BURCU - 17 NİSAN 2021

Gün boyunca aile içi kararlar gündemde olabilir. Bazılarınız için kariyere dair konuşmalar, düşünceler öne çıkacak. Altneratifler arasından doğrusunu belirlemeye çalışabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 17 NİSAN 2021

Gün boyunca sosyal medya, iletişim, eğitimler, seyahatler, girişim planları gündeminizde. Alternatifleri belirlemek, doğru seçimi yapmak isteyeceksiniz.

AKREP BURCU - 17 NİSAN 2021

Bugün finansal kaynaklar, ortaklaşa kararlar, beraber yapılacak işler gündeminize geliyor. İlişkilerde paylaşım teması öne çıkıyor. Doğru olan seçimi yapmak isteyeceksiniz. 18-22 arası biraz daha dalgın ve hatta belki de melankolik hissedebilirsiniz.

YAY BURCU - 17 NİSAN 2021

Bugün evde olmamıza rağmen ilişkiler, doğru seçimi yapma, alternatifler arasında gidip gelme hissinde olabilirsiniz. Ortaklıklar gündeme gelebilir.

OĞLAK BURCU - 17 NİSAN 2021

Bugün yapmanız gereken çokça iş, rutin, düzen ve hatta angarya olabilir. Alternatifler arasından doğrusunu belirlemenin önemli olduğu bir gündeyiz. Karşınıza çokça konuşma ve fikir çıkacaktır. 18-22 arasında daha dağınık hissedebilirsiniz.

KOVA BURCU - 17 NİSAN 2021

İlişkiler, flörtler, çocuklar, yetenekleriniz gibi konularda spor ve spekülatif yatırımlar alanında daha eğlenceli, neşeli, alternatifin bol olduğu bir etki var. Evde olmamıza rağmen kendinizi oyalayacak seçenekler üretebilirsiniz.

BALIK BURCU - 17 NİSAN 2021

Ev içinde çokça konuşma, beraber harekete geçme için planlamalar, belki seyahatler gibi konuşmalar gündeme gelecek. 18-22 arasında evde sakince takılmak size iyi gelecek.

İLGİLİ İÇERİKLER

ÜNLÜLERİN BURÇLARI