Aşk, kariyer, sağlık: 25 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 25 Temmuz 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



25 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 25 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Tatilin son gününde arkadaşlarınızla birlikte ya da bazı sosyal ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Egonuzu merkeze alarak hareket etmemeye dikkat edin. Kendi istekleriniz doğrultusunda ısrarcı olmayın.

BOĞA BURCU - 25 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizi ilgilendiren bazı yeni gelişmeler yaşanabilir. Bunlar sizi iş yerinizde daha güçlü, sağlam bir konuma getirebilir. Ancak bu esnada kimlerle nasıl konuştuğunuza dikkat etmeniz gerekiyor.

Yöneticiniz Merkür’ün Plüton ile olumsuz etkileşimi atacağınız adımlarda dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Geniş perspektiften bakabilme yeteneğinizi kullanın ve hızlı kararlar almaktan uzak durun.

Dolunay duygusal dengelerinizi biraz sarsmış olabilir. İlişkilerinizde takıntı haline getirdiğiniz konulara, bağ kurmakla ilgili karşı taraftan beklentilerinize farklı bir açıdan bakmanızda fayda var.

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili zorlayıcı etkiler altındasınız. Karşı tarafla iletişim kurarken kullandığınız dile dikkat etmenizde yarar var. Olaylara sadece kendi açınızdan bakmamaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 25 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında zorlayıcı açı var. Bu da manipülasyona açık bir süreçte olduğunuz anlamına geliyor. Takıntılı düşünceleriniz anksiyete ve mide problemlerine yol açabilir, dikkat.

Gündeminizde yine aşk var. İletişim açısından gökyüzünün enerjisi zorlayıcı, o nedenle tartışmaya girmemeye, gerginlik yaratacak konuları açmamaya özen gösterin. Birlikte keyif aldığınız bir aktivite planlayabilirsiniz.

Günü ailenizle birlikte geçirebilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir, gizli kalmış bazı sırları açığa çıkartma isteği duyabilirsiniz. Yöneticiniz Plüton’un Merkür’le zorlayıcı açısı ise size “sakin ol” diyor.

Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. İletişim kurarken ego savaşlarından uzak durulması gereken bir gün. Çıkabilecek gerginliklerde ateşe körükle gitmemeye dikkat edin.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde parasal konular var. Ekonomik durumunuzu yeniden yapılandırmak için plan program yapabilirsiniz. Uzun vadeli yatırım kararları verebilirsiniz. Sağlam adımlarla ilerliyorsunuz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. Geleceğe dönük yeni kararlar veriyor, adeta yaşamınızı yeniden kuruyorsunuz.

İç dünyanızda fırtınaların koptuğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu süreçte yalnız kalmak ve spiritüel konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. Zihninizi rahatlatmak için meditasyon yapmayı deneyin.

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