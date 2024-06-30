1 Temmuz 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

1 Temmuz 2024 pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Temmuz pazartesi günü için günlük burç yorumları...



1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün para ve maddi kaynaklarınızla ilgili krizler gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.



BOĞA BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinize zaman ayırabilirsiniz ancak beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Gününüz harika geçsin. Boğa burcu kadını özellikleri

İKİZLER BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Güçlü gelişmeler olabilir. Gününüz harika geçsin.

YENGEÇ BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyal çevrenizle zaman geçirebilir ancak beklenmedik krizler yaşanabilir. Gününüz harika geçsin.

ASLAN BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün iş, kariyer veya ilişkinizde bazı krizler yaşanabilir ancak destekleneceksiniz. Gününüz harika geçsin.

BAŞAK BURCU -1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuksal konularda destekleneceksiniz. Gününüz harika geçsin.

TERAZİ BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün finans, sağlık ve özel hayatınızda ani sorunlar yaşanabilir ancak krizi fırsata çevirebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

AKREP BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partnerinizle ve ortaklarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Gününüz harika geçsin.

YAY BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, sağlık ve gündelik rutinlerle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir ancak ailenizin desteği sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

OĞLAK BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, tatil, çocuk ve hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir ancak harcamalara dikkat. Gününüz harika geçsin.

KOVA BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ev ve aile konularında ufak krizler yaşanabilir. Gününüz harika geçsin.

BALIK BURCU - 1 TEMMUZ 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU