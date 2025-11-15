16 Kasım 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

16 Kasım 2025 Pazar günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 16 Kasım 2025 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

TERAZİ BURCU - 16 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ay, tüm gün burcunuzda ilerliyor! Enerjiniz yüksek, cazibeniz artmış durumda. Görünüşünüze, kişisel hedeflerinize odaklanmak ve yeni başlangıçlar yapmak için harika bir gün. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve dengeyi her şeyin üstünde tutun.

