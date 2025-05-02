2 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık...

Sevgili İkizler; Bugün durup değerlendirme yapmak için iyi bir gün. İstediğiniz her şey uzak değil; birçok nimeti şimdiden elinizde tutuyorsunuz ama bunu her zaman fark etmiyorsunuz. Yakınınızdaki biri hassas bir duygusal dönemden geçiyor olabilir ve siz bu kişi için kilit bir destek olabilirsiniz. Destek verirken, kendiniz hakkında da derin bir şey anlayabilirsiniz. Minnettarlık ve empati en büyük müttefikleriniz olacak.