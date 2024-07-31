2024 Ağustos ayı burç yorumları: Aşk, sağlık, kariyer... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya merhaba diyoruz. Peki Ağustos ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Ağustos ayı burç yorumları neler söylüyor? Haziran ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Ağustos 2024 aylık burç yorumları:

AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında aşk, tatil, hobi, sanat ve çocuk konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Eğitim ve kardeşlerden yana şanslı olacaksınız. Ayrıca gizli düşmanlarınızı fark edebileceksiniz. Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlar ve yanınızda çalışanlarla ilgili iletişim konularında aksilikler, sorunlar gerçekleşebilir. Kararlarınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Özellikle estetik, sağlık, anlaşma ve sözleşme imzalama konularında tedbirli olmanızı öneriyorum.

Ağustos ayının ikinci yarısında sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili bazı belirsiz süreçler sonlanabilir, ancak maddi gelirlerinizle ilgili bir sorun gündeme gelebilir. Ayrıca sağlık, seyahatlerde veya trafikte bazı aksilikler gerçekleşebilir. Önemli sözleşme ve anlaşmalarda gecikmelere dikkat edilmesi gerekebilir.

BOĞA BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında ev, aile ve gayrimenkul alanlarında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ancak sosyal çevrenizle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlarınıza dikkat etmek ve tedbir almanız gerekebilir. Ev ve arsa gibi yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde aşk, tatil, çocuk ve hobi konularında bazı aksilikler, gecikmeler ve iletişim sorunları gerçekleşebilir. Eski konular ve aşklar gündeme gelebilir. Aslında retro dönemi size iyi gelecektir.

Ağustos ayının ikinci yarısında kariyer ve iş hayatınızda belirsizlikler aniden sonlanabilir. Ani gelişmeler bazı sorunlara sebep olabilir, bu yüzden dikkatli olmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizdeki otoriteler veya arkadaşlarınızdan dolayı harcamalarınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir.



İKİZLER BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında yakın çevre, kardeşler, seyahat ve eğitimlerle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir, ancak kariyer hayatınızdaki otoriteler bu dönemde bazı engeller yaşamanıza neden olabilir. Kendi kararlarınızın peşinden gitmenizi tavsiye ediyorum. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız. İletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde ev, aile ve gayrimenkul konularında iletişim, sözleşme ve imza gibi konularda sorunlar gerçekleşebilir. Ev alım satım alanlarında gecikmeler gündeme gelebilir. Tedbirli olmanız gerekebilir.

Ağustos ayının ikinci yarısında yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ve uzak çevrenizle ilgili alanlarda sonlanmalar ve bitişler söz konusu olabilir. Ayrıca ani sağlık sorunları ve hastane gibi durumlar gündeme gelebilir. Trafikte dikkatli olmanız gerekebilir. Otoritelerle sürtüşme yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında para, kazançlar ve maddi gelirlerinizle ilgili konularda yenilikler söz konusu olabilir. Bu dönemde beklemediğiniz kişilerin desteğini alabilirsiniz. Ancak seyahat, hukuksal konular ve yurt dışı alanlarda bazı aksilikler gündeme gelebilir. Bu dönemde çok çalışabilirsiniz ve manevi konular ön plana çıkabilir.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde yakın çevre, kardeşler, seyahat veya eğitim alanlarında eski konular gündeme gelebilir. Yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz. İletişim, eğitim, seyahatlerde ve imzalarda aksiliklere dikkat etmeniz gerekebilir.

Ağustos ayının ikinci yarısında finans, ödemeler, borçlar, ameliyat veya özel hayatınızda belirsizlikler aniden sonlanabilir. Sosyal çevre, dernek ve topluluklardan dolayı ani harcamalar söz konusu olabilir. Ayrıca uzak çevre, ailenizin büyükleri ve otoritelerle ilgili sorunlar, belki sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

ASLAN BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında imaj değişikliği ve yenilenme fırsatıyla karşılaşabilirsiniz, ancak ameliyat gibi konularda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle ilgili şanslı olacaksınız ve bol bol sosyalleşebilirsiniz. Sosyal aktiviteleriniz artabilir.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde para, kazançlar, alım-satımlar ve ticarette bazı aksilikler gerçekleşebilir. Yarım kalmış projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Yeni maddi kazançlar sorunlara yol açabilir.

Ağustos ayının ikinci yarısında partner, ortaklık, evlilik veya ilişkilerinizde bazı belirsizlikler ve sonlanmalar yaşanabilir. Ani gelişmeler sizi sarsabilir. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız ve borçlanmalarınız artabilir, dikkat etmeniz gerekebilir.

BAŞAK BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında manevi değerleriniz, gizli düşmanlarınız, hastane ve sağlık konuları ön plana çıkabilir. Kariyerinizde veya hayatınızın genel akışında bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Partner veya ortağınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde hayatınızın her alanında eski tanıdıklarınızla karşılaşabilirsiniz. Kendiniz için yapmak istediklerinizi hayata geçirebilirsiniz, ancak iletişimde dikkatli olmanız gerekebilir. Her söylenen söz karmik etkiye sebep olabilir.

Ağustos ayının ikinci yarısında sağlık, yanınızda çalışanlar ve gündelik işlerinizle ilgili belirsizlikler sonlanabilir. Ancak ani gelişmeler ve sorunlar gündeme gelebilir. Partnerinizle iletişimde ve tartışmalarda çatışmalar gerçekleşebilir. Özellikle kariyer hayatınızda bazı çatışmalar şanslarınızı tepmenize neden olabilir.

TERAZİ BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk ve derneklerle ilgili yenilenmeler söz konusu olabilir, ancak bu dönemde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Yurt dışı, seyahat ve hukuksal konularda şanslı olacaksınız.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde içsel konuşmalarınız artabilir. Sağlıkla ilgili alanlarda bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Yazı yazmak ve kendinizi yazarak ifade etmek ruhunuzu besleyecektir.

Ağustos ayının ikinci yarısında çocuk, hobi, sanat ve tatil konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlık ve gündelik hayat akışınızda bazı aksilikler yaşanabilir. Çalışma arkadaşlarınızla iletişime dikkat etmeniz gerekebilir.

AKREP BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında kariyer ve iş hayatınızda yenilikler söz konusu olabilir. Bu dönemde finansal yapılanma ve sağlıkla ilgili alanlarda düzenleme, yenilenme ve şifalanma gerçekleşecektir. Ancak çocuk, hobi, tatil ve aşk konularındaki sorumluluklarınız harcamalarınızı artırabilir.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili iletişim sorunlarına dikkat etmeniz gerekebilir. Eski arkadaşlarınız ve dostlarınızla tekrar iletişime geçebilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Ağustos ayının ikinci yarısında ev, aile ve gayrimenkul alanlarında ani sorunlar ve belirsizliklerin sonlanması gerçekleşebilir. Bu dönemde partnerinizle ilgili bazı gelişmeler sizi şaşırtabilir. Ayrıca sağlığınıza, çocuklarınıza ve finansal kaynaklarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

YAY BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuksal konularda yenilikler ve başlangıçlar söz konusu olabilir. Partnerinizle, ortağınızla veya ikili ilişkilerinizde güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde iş, kariyer hayatınızda ve hayatınızın genel akışında iletişim sorunları yaşanabilir. Dikkat etmeniz tavsiyemdir. Aile içinde otoritelerle sürtüşmeler gerçekleşebilir. Aile içi sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Yeni anlaşma ve sözleşme yapmaktansa yarım kalmış işlerinizi tamamlamanız tavsiye edilir.

Ağustos ayının ikinci yarısında yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerle ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir, özellikle de çalışma hayatınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Beklenmedik değişimler sizi zorlayabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ayrıca partner ve ortaklıkla ilgili konularda bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında finans, özel hayat ve ameliyat konularında yenilikler gündeme gelebilir. Sağlığınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda sorunlar gerçekleşebilir. Tartışmalar büyüyebilir, dikkat edilmesi gerekebilir.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuksal alanlarda geçmiş konular gündeme gelebilir. İletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ancak eski ve yarım kalmış işlerinizi tamamlama fırsatıyla karşılaşabilirsiniz.

Ağustos ayının ikinci yarısında maddi kaynaklar, para ve kazançlarla ilgili ani sorunlar ve sonlanmalar gerçekleşebilir. Para kayıplarına dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle borsada, şans oyunlarında, tatilde ve eğlencede maddi krizlere dikkat etmeniz tavsiye edilir. Ayrıca iletişim, gündelik hayat, sağlık, evcil hayvan ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı sonlanmalar ve bitişler gerçekleşebilir.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında evlilik, ortaklık ve ilişkilerinizde yeni bir sürece adım atabilirsiniz, ancak maddi kazançlarınızla ilgili dikkat etmeniz gerekebilir. Aşk, tatil, eğlence ve çocuklardan yana şans sizinle olacaktır.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde finans, özel hayat ve sağlıkla ilgili alanlarda iletişim sorunları ve bazı aksilikler gündeme gelebilir. Sakince kararlar almanızı tavsiye ediyorum.

Ağustos ayının ikinci yarısında imaj değişikliği ve ilişkilerinizde değişimler gerçekleşebilir. Ancak ev, aile ve gayrimenkul alanlarında ani sorunlar sizi sarsabilir. Bu döneme hazırlıklı olmanızı ve yeni düzene ayak uydurmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca çocuk, aşk, sanat, hobi ve tatilden dolayı harcamalarınız çok artabilirç.

BALIK BURCU AĞUSTOS 2024 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayının ilk yarısında çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık veya evcil hayvanınızla ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bu dönemde ev ve aileden yana şanslı bir süreç içinde olabilirsiniz. Ancak sorumluluklarınız sizi kararsızlığa itebilir, dikkat etmeniz gerekebilir.

Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı 5-29 Ağustos tarihlerinde eski aşklar ve yakın arkadaşlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu dönemde partner veya ortaklarınızla iletişim sorunlarına dikkat etmeniz gerekebilir. Ayrıca yeni anlaşma, sözleşme, evlilik ve nişan gibi konularda dikkat etmeniz gerekebilir.

Ağustos ayının ikinci yarısında hastane, sağlık, kapalı alanlar veya manevi konular ön plana çıkabilir ve belirsizlikler sonlanabilir. Kardeşleriniz ve yakınlarınızla ilgili şaşırtıcı durumlar söz konusu olabilir. Partnerinizle iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir.

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