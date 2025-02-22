23 Şubat 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Daha fazla sır? Daha fazla entrika? Elbette, bundan kesinlikle zevk almıyormuş gibi davranmayın. Sahne arkasına bir göz atmaktan veya özel bir sırra vakıf olmaktan daha çok hoşlandığınız hiçbir şey yok ve sessiz kalmakta da iyisiniz! Bu yüzden bir arkadaşınız size mevcut durumuyla ilgili bir tavsiye için yaklaştığında, bunun bir yük olduğunu iddia etmeye bile çalışmayın. Siz bu işi seviyorsunuz! Neyse ki, onların aradığı o sağlam tavsiyelerden sizde de bolca var.