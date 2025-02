26 Şubat 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Aslan; Her şeyin kolay olacağını düşünmüştünüz ancak öyle olmayacağını anlayacaksınız. Çabanıza ve kararlılığınıza rağmen, işler beklediğiniz gibi ilerlemeyecek. Üstesinden geldiğiniz her zorluk, beraberinde bir tane daha getirecek ve her şeyin tahmin ettiğinizden daha fazla zaman ve enerji almasına neden olacak.