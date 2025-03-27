28 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; Venüs'ün olumlu geçişi önümüzdeki haftalarda burcunuza da gülümseyecek. Hem arkadaşlarınız ve ailenizle hem de meslektaşlarınız ve çevrenizdeki diğer insanlarla ilişkilerinizi ve iletişiminizi zenginleştirmek için çok daha olumlu bir zaman sizi bekliyor. Bu enerji size servet, neşe ve sevgi getiriyor.