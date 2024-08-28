29 Ağustos 2024 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; bugün duygularınız ani inişli, çıkışlı olabilir ve mide rahatsızlığı gerçekleşebilir. Ayrıca finans, özel hayat konularında krizsel durumlar olsa da aile ve evinizle ilgili şans sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.