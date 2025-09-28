29 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; Her anı anlamla doldurmaya eğilimlisiniz, fakat bugün sizden sadece “olmanızı” istiyor. Her saatin belirli bir amacı veya görevi olmak zorunda değil. Bir süreliğine sadece nefes almanıza izin vermek yeterli. Mükemmel bir gün yaratmaya çalışmadığınızda, huzura kapılarınızı açmaya başlarsınız. Kendinize hissetmek, gezinmek ve sadece var olmak için alan tanıyın. O yumuşak saatler fark edilmeden şifa getirir. Duygularınıza saygı gösterin ve günü plansız, baskısız geçmesine izin verin.