29 Mayıs 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Mayıs Pazartesi için günlük burç yorumları...



29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU-29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; partner, ortaklık, evlilik, yakın arkadaşlarınızla güçlü kararlar alabilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.



BOĞA BURCU -29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; çalışma hayatı, gündelik rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, seyahat, eğitimde güçlü kararlar alabilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURCU - 29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra;

YENGEÇ BURCU - 29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; hobi, tatil, aşk konularıyla ilgili güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Finansal açıdan yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

ASLAN BURCU -29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Partnerinizle beraber güçlü kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Güçlü kazançlar elde edebileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

TERAZİ BURCU -29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; kendinizi enerjik, atak hissedeceksiniz. Evinizle, ailenizle ilgili güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

AKREP BURCU -29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Seyahat, eğitim, yakın çevrenizle beraber güçlü kararlar alabilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

YAY BURCU - 29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla beraber zaman geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

OĞLAK BURCU -29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Güçlendiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

KOVA BURCU-29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Özgür ve hür hissedebilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

BALIK BURCU -29 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ay 17:50’ye kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yeni başladığınız işler muallakta kalabilir. Sonuç alınamayabilir. Saat 17:50’den sonra; finans, özel hayat, okültizm konularıyla ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

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