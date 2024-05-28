29 Mayıs 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

29 Mayıs 2024 çarşamba günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Mayıs çarşamba günü için günlük burç yorumları...



29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün sosyal çevre, arkadaşlarınız ön plana çıkabilir ancak harcamalara dikkat. Gününüz şahane geçsin.



BOĞA BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün iş hayatınızda ani durumlar söz konusu olabilir ancak maddi kazanç fırsatları da gündeme gelebilir. Gününüz şahane geçsin. Boğa burcu kadını özellikleri

İKİZLER BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, seyahat, eğitim, uzak çevrenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün finans, ameliyat, sağlık veya özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

ASLAN BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner veya ortağınızla beraber sosyalleşebilirsiniz. Duygularınız inişli-çıkışlı olabilir. Gününüz şahane geçsin.

BAŞAK BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, sağlık, gündelik işleriniz ön planda olabilir ve iş hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

TERAZİ BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, tatil, çocuk veya hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Seyahat, eğitim konularında şans sizinle olabilir. Gününüz şahane geçsin.

AKREP BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ev, aile konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir ancak finans, özel hayat veya sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

YAY BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşler veya yakın çevrenize zaman ayırabilirsiniz ve partnerinizle ilgili şanslı olabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün para, kazançlarınız gündeme gelebilir, harcamalara dikkat. Ancak çalışma hayatı, gündelik hayat uğraşlarınız ön plana çıkabilir. Gününüz şahane geçsin.

KOVA BURCU- 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kendinizi rahat ifade edebilirsiniz ancak aile, ev konularından dolayı ani duygusal tepkiler verebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

BALIK BURCU - 29 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU