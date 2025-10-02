3 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Günün, niyetten açığa çıkar. Basit bir dua veya kısa bir günlük satırı, gerçekten ne istediğini fark etmeni sağlayabilir. Telefonunu en az bir saat sessizde tut. Bir ana görev ve bir küçük keyif seç. Eğer biri sana plan dayatmak isterse, sakin bir şekilde yanıt ver ve net bir zaman belirt. Para ile ilgili seçimler basit hesaplamalardır. Gün batımına gelindiğinde, istikrarlı niyetin her olayı huzur ve faydalı ilerlemeye yönlendirdiğini göreceksin.