4 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; Bugün aileyle, özellikle kadın akrabalarla yapacağınız tartışmalar canlı ve cesur olacak. Muhtemelen ev veya gayrimenkul ile ilgili bir projeye başlamak ya da evden yürütülen bir iş ile ilgili bir şey yapmak söz konusu. Yeni bir bakış açısı için birinin tavsiyesini dinleyin.