4 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık...

Sevgili Koç; Bu, iş ve pratik konularda sizin için olumlu bir gün olacak. Ancak aynı alanlarda gerginlikler ve zorluklarla da damga vuracak. Her şeyin çok fazla çaba gerektirdiğini veya sizi bitkin bıraktığını hissedeceksiniz ama sonuçlar olumlu olacak.