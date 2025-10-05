6 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Aslan; Bugün söylediğin ve yaptığın her şeye dikkat et çünkü bu, senin için küçük kazalara açık bir gün. Bir kaza yaşanmak zorunda değil ama Dolunay düşünmeden verilen tepkilere, aceleci hareketlere veya dikkatsizliğe neden olabilir. Sonradan pişman olmamak için dikkatli ol.