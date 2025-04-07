7 Nisan 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Ruhun insanı yarattığını söylerler ve şüphesiz ruhunuz saftır ve her şeyin ötesinde yıldızlar bunu biliyor gibi görünüyor çünkü bugün ve tüm hafta sizi sadece olumlu şeyler yaşamaya teşvik edecekler. Yaşamanın sevinci fark edilir ve para ve iş ile ilgili aşkın kararlarla yüzleşmek için en iyi silahınızdır. Korkmayın.