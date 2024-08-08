9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz ve ailenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; bugün ev, aile konularında bazı dengesizlikler gerçekleşebilir ancak maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Terazi; bugün kendinizi iyi ve enerjik hissedebilirsiniz ayrıca seyahat, eğitim, yurt dışı konuları gündeme gelebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Akrep; bugün hastane, sağlık, gizli düşmanlar veya psikolojik olarak bazı sorunlar gerçekleşebilir ancak iş hayatınızda ise sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.