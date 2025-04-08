9 Nisan 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık...

Sevgili Kova; Duygusal olarak biraz kafanız karışık olabilir, sanki başınıza ne geldiğini veya neden olduğunu bilmiyormuşsunuz gibi. Aşk söz konusu olduğunda, sadece bir şey sizi rahatsız ettiği için kendinizi uzaklaştırmaktan kaçının. Bu gün sizden kaçmadan gözden geçirmenizi, kırılmadan uyum sağlamanızı istiyor.