Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 27 Nisan 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 27 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



27 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 27 NİSAN 2021



Süper Dolunay gününden merhaba! Bu dolunay sizin için ilişkilerinizde derin paylaşımlar, ortak kararlar, değerler alanında büyük farkındalıklara yol açacak gibi duruyor. Finansal anlamda tekrar hesaplar yapmanız gerekebilir, aile içinde sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU - 27 NİSAN 2021

Ünlü dolunay geldi çattı! İkili ilişkiler, ortaklıklar, beraber hareket edilecek her türlü konuda şaşırtıcı kararlar, anlık fikir değişiklikleri söz konusu olabilir. Bazılarını ilişki içinde sizi rahatsız eden durumları çok daha net görebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 27 NİSAN 2021

Çalışma ortamı ve sağlık koşullarınızı temsil eden alanda ani gelişmeler, krizler ve beklenmedik durumları getiren bir dolunay meydana geliyor. Günlük plan ve rutinlerinizi birkaç defa değiştirmek, revize etmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlınıza daha özenli yaklaşmakta fayda var.

YENGEÇ BURCU - 27 NİSAN 2021

Akrep burcundaki süper dolunay ile ikili ilişkiler, flörtler, ilişkilerin gidişatını önemli şekilde etkileyecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklar, hamilelik gündeme gelebilir. Veya yetenekleriniz, hobileriniz, sizi mutlu eden konulara odaklanma ihtiyacınız artabilir.

ASLAN BURCU - 27 NİSAN 2021

Akrep burcundaki süper dolunay ile ikili ilişkiler, flörtler, ilişkilerin gidişatını önemli şekilde etkileyecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklar, hamilelik gündeme gelebilir. Veya yetenekleriniz, hobileriniz, sizi mutlu eden konulara odaklanma ihtiyacınız artabilir.

BAŞAK BURCU - 27 NİSAN 2021

Akrep burcundaki dolunay ile önümüzdeki 10 gün boyunca kararlarınız çok daha önemli olacak. Yeni fark ettiğiniz detaylar ile ağzınızdan çıkan her söz büyük bir etki yaratacak. Yakınlarınızla olan ilişkilerinizde bazı pürüzler gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU - 27 NİSAN 2021

Sabah erken saatlerde Akrep burcunda meydana gelen dolunay ile finansal koşullarınızı tekrar gözden geçirmek, bazı krizleri çözümleyerek ilerlemek durumunda kalabilirsiniz.

AKREP BURCU - 27 NİSAN 2021

Bugün burcunuzda meydana gelen dolunay ile hayat koşullarınızda, kendinize ve ilişkilerinize bakış açınızda ani ve beklenmedik değişimler olabilir. Bir anda ortaya çıkan koşulları yönetmekte zorlanabilirsiniz.

YAY BURCU - 27 NİSAN 2021

Bugün 12.evinizde meydana gelen dolunay ile biraz daha içe döndüğünüz 10 günlük bir süreç başlıyor. Biraz daha dingin olmak isteyeceksiniz, yine de içinizde bazı endişe ve tedirginlikler her zamankinden yoğun ortaya çıkabilir. Özellikle ruhsal sağlığınıza daha çok özen göstermek isteyecek, her şeyi biraz daha akışına bırakacaksınız.

OĞLAK BURCU - 27 NİSAN 2021

Bugün meydana gelen süper dolunay ile gelecek hedef ve planlarınızda ani değişimler yapmanız gerekebilir. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızın hayatlarında beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. İstikrarsızlık sizi biraz yorsa da orta yolu bulabilirsiniz.

KOVA BURCU - 27 NİSAN 2021

Kariyer hattınızda meydana gelen dolunay ile çalışma ortamı, koşullar, yöneticilerle olan ilişkilerde anlık değişimler ve biraz da krizler ortaya çıkabilir. Beklenmedik durumları yönetirken güç savaşlarına girmeden hareket etmek önemli olacak. Kimileriniz ise aile, evlilik, toplumun içindeki yeriniz ve duruşunuzu biraz daha sorgulayabilirsiniz.

BALIK BURCU - 27 NİSAN 2021

Akrep burcunda bugun meydana gelen süper dolunay ile maneviyatınıza odaklanmak istediğiniz 10 günlük bir dönem olacak. Hayaller kurup, koşullar ve çıkan krizlere bakıp buna göre hayallerinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bazılarınız için yurt dışı yabancılar, eğitim, seyahat, hukuk gibi konularda çıkan anlık krizler gündeme gelebilir.

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