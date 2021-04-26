Akrep burcunda dolunay etkisi: Bu hafta burcunuz neler söylüyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 26 Nisan 2021-02 Mayıs 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



26 NİSAN -02 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Haftaya Akrep burcundaki süper dolunayın etkisi ile başlıyoruz. Şok edici ve sarsıcı gelişmelere hazır olun. İlişkilerinizdeki derin ve tutku dolu paylaşımlarınızda beklenmedik gelişmeler olabilir, çeşitli sırlar ortaya çıkabilir. Sürpriz ödemeler, finansal krizler veya bazılarınız için ise aile içinde sağlıkla ilgili konular hafta boyunca gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU

Bu hafta karşıt burcunuzda yoğun etkileri olan bir dolunay meydana gelecek ve haftaya damgasını vuracak. İkili ilişkileriniz, ilişkilerden beklentileriniz değişimlerden geçiyor. Bazılarınız için ilişki krizleri ortaya çıkarken, bazılarınız ise artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini daha net göreceksiniz.

İKİZLER BURCU

Bu haftanın gündemini Akrep burcundaki dolunay belirleyecek. İş ortamınız, çalışma koşullarınızla ilgili beklenmedik durumlarla karşılaşmanız olasıdır. Bazılarınız çalışma arkadaşlarına dair krizlerle uğraşmak zorunda kalabilir. Sağlık koşullarnıza ve beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilecek, özellikle üreme bölgesini kapsayan durumlara karşı temkinli olmakta fayda var.

YENGEÇ BURCU

Salı günü Akrep burcunda meydana gelecek olan dolunay tüm haftaya damgasını vuracak. Sizin için ikili ilişkiler, flört, çocuklar ve hamilelik, yeteneklerinizle ilgili konularda beklenmedik gelişmelere gebe. Biraz kriz ve zorluk getirme ihtimali yüksek. Gözlemci kalmakta fayda var.

ASLAN BURCU

Haftaya damgasını vuracak Akrep burcundaki dolunay ile kariyer ve aile hattında hızlı ve yoğun gelişmeler sizi bekliyor. Aile büyükleri ile daha çok ilgilenmeniz gerekebilir, çıkan krizleri doğru yönetmek önemli olacak.

BAŞAK BURCU

Hafta boyunca Akrep dolunayının etkisi yoğun olacak. Almanız gereken kararlar olacaktır, ancak yeni edineceğiniz bilgiler ve sürpriz gelişen durumlar ile fikirleriniz yolda değişebilir. Yakınlarınızın hayatlarındaki bazı krizler ile ilgilenmeniz gerekebilir.

TERAZİ BURCU

Bu haftanın gündemi finansal koşullarnız üzerine olacak. Salı günü Akrep burcunda meydana gelecek dolunay ile beraber kazancınızı hesaplamak, bütçe planları yapmak gündeme gelecek. Ekstra harcamalar çıkabilir, işleriniz sizi zorlayabilir.

AKREP BURCU

Bu haftaya burcunuzdaki dolunay damgasını vuruyor. Hayat rotanız, yapmak istedikleriniz, sağlığınız ve ilişkileriniz gibi temel konularda farkındalıklarınız artacak ve belki de kendinizden bile beklemediğiniz kararlar alacaksınız. Bakış açınız değişiyor, daha önce fark etmediklerinizi görüyorsunuz. Bu da yeni bir sayfa açmanızı destekleyecek.

YAY BURCU

Haftaya 12.evinizde meydana gelecek dolunayın etkisi ile başlıyoruz. Daha önce bilmediğiniz, görmediğiniz şeyleri fark edebilir, sizden saklanan ya da arkanızdan dönenleri çok daha net görebilirsiniz. Kimileriniz için biraz daha kontrol dışı olaylar, kayıplar, krizler temasını ortaya çıkarak ya da psikolojik anlamda sizi şaşırtacak durumları getirecek gibi duruyor.

OĞLAK BURCU

Bu haftanın gündemi Akrep burcundaki dolunay. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız içinde sizi şok eden gelişmeler, olaylar olabilir. Kimi arkadaşlarınızla krizler yaşayabilir veya onların hayatlarındaki zorluklara destek olabilirsiniz. Geleceğe bakış açınızı ve hedeflerinizi değiştirecek durumlarla karşılaşmanız olasıdır. Toplumsal konular çok daha fazla dikkatinizi çekebilir.

KOVA BURCU

Bu hafta Akrep burcundaki dolunay ile Ocak-Şubat aylarından beri düşündüğünüz, bildiğiniz bazı konularda yeni durumlarla karşılaşıyor ve farkındalıklar geliştiriyorsunuz. Özellikle kariyer, toplumdaki yeriniz / statünüz, partneriniz var ise ilişkiniz ve karşı tarafın ailesi mercek altına alınacak. Bazı krizler ve beklenmedik olaylarla yüzleşmeniz olasıdır.

BALIK BURCU

Bu hafta Akrep burcundaki dolunay gündemi meşgul edecek. Sizin için yurt dışı, yabancılar, eğitimler, uzaklar, ticari koşullar, hayalleriniz gibi konularda yeni farkındalıklar geliştirmenizi sağlayacak. Hayata dair inandığnız bazı temelleriniz sarsılabilir.

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