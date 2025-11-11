12 Kasım 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?
12 Kasım 2025 Çarşamba günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları... 12 Kasım'da aşk, para, sağlık ne durumda?
Aybüke Sengir
12 Kasım 2025 Çarşamba günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 12 Kasım 2025 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...
- 2025 yılı burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor? Bu tarihlere dikkat
- Haftalık burç yorumları (10 - 17 Kasım 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?
12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize olan güveninizin yüksek olduğu bir gün. Yaptığınız işi severek yapacak ve ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Çok iş başarmanız mümkün. Ancak, kibirli veya sert davranışlar sergilememeye dikkat edin, aksi takdirde çevrenizin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz.
Koç burcu kadını özellikleri
Koç burcu erkeği özellikleri
BOĞA BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Jüpiter'in retro hareketi bugün başlıyor ve bu, projelerinizi yeniden değerlendirmeniz gereken bir dönemi işaret ediyor. Maddi konularda aceleci kararlar almaktan kaçının. Bu dönemde yeni şeyler üstlenmek yerine, mevcut işleri derinleştirmeye odaklanmak daha verimli olacaktır.
İKİZLER BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yıllık retro döngüsüyle birlikte, özellikle sosyal çevreniz ve hedeflerinizle ilgili konularda bir yavaşlama ve revizyon süreci başlıyor. Çok fazla seçenek zihninizi yorabilir. Odak alanınızı daraltmak ve enerjinizi dağıtmamak, modunuzu toparlamanıza yardımcı olabilir.
- İkizler burcu kadını özellikleri
İkizler burcu erkeği özellikleri
YENGEÇ BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Jüpiter hâlâ burcunuzda ilerlese de retro dönemine geçiş yapması, enerjinin bir kısmının içe dönmesine neden oluyor. Coşkunuz ve iyimserliğiniz yüksek kalsa da, çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Bugün her türlü riskten ve çatışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız.
ASLAN BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirebilir. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Çevrenize destek ve yardım etme isteği içindesiniz, bu durum sizi manevi olarak tatmin edecektir.
BAŞAK BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Jüpiter'in dört aylık geri hareket dönemi başlıyor. Bu yılın, içe dönmek, yavaşlamak ve bazı şeyleri gözden geçirmek için doğal bir zamanı. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerjiyle birçok kombinasyon çalışması içinde olabilirsiniz. Aşkın gücüne inanıyor, ancak duygusal problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.
TERAZİ BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer alanında sürpriz bir haber veya kalıcı bir fırsat kapınız çalabilir. Stratejik ittifaklar kurmak ve süreci tek başınıza taşımamak faydalı olacaktır. Aşk ve ilişkilerde derinleşme arzusu var; cümlelerin ardındaki niyetleri okumak ilişkinin ritmini belirleyecek.
AKREP BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş burcunuzdayken odak ve sezgi yeteneğiniz yüksek. Kariyer alanında kapı aralayacak gelişmeler olabilir. Ancak Merkür'ün durağanlaşmaya başlaması, gecikmeler, yanlış anlamalar ve netlik eksikliği yaratabilir. Sezgilerinize güvenmek normalden daha zor olabilir.
YAY BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyebilir veya birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmeyi tercih edebilirsiniz. Olayların tarzı ve toplumsal çalışmaların niteliği bugün sizin için önemli.
OĞLAK BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Jüpiter'in geri hareketi, ortaklıklarınızı ve müzakerelerinizi etkiliyor. Bu alanlarda ilerlemeden önce (10 Mart'a kadar) geriye dönüp bakmanız, eksik kalan noktaları tamamlamanız olası. Birine ağırlık verip diğerini ihmal etmek yerine, mümkün olduğunca orta yolu bulmaya çalışın.
KOVA BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birçoğunuz ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kurabilir. Uzun süredir dostluk çerçevesinde yaşanan ilişkilerin aşka dönüşmesi de söz konusu. Kalbi dolu olanlar için farklı ve heyecan verici konumlar yaşanabilir.
BALIK BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Para harcamayı ve zevklerinizden taviz vermemeyi çok seviyorsunuz. Ancak yalnız kaldığınız zamanlarda daha istikrarlı ve mantıklı kararlar verebiliyorsunuz. Finansal kararları tek başınıza, sakin bir ortamda almayı deneyin.
- İkizler burcu kadını özellikleri
-