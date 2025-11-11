12 Kasım 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

İkizler burcu erkeği özellikleri

YENGEÇ BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Jüpiter hâlâ burcunuzda ilerlese de retro dönemine geçiş yapması, enerjinin bir kısmının içe dönmesine neden oluyor. Coşkunuz ve iyimserliğiniz yüksek kalsa da, çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Bugün her türlü riskten ve çatışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız.

ASLAN BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirebilir. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Çevrenize destek ve yardım etme isteği içindesiniz, bu durum sizi manevi olarak tatmin edecektir.

BAŞAK BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Jüpiter'in dört aylık geri hareket dönemi başlıyor. Bu yılın, içe dönmek, yavaşlamak ve bazı şeyleri gözden geçirmek için doğal bir zamanı. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerjiyle birçok kombinasyon çalışması içinde olabilirsiniz. Aşkın gücüne inanıyor, ancak duygusal problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.

TERAZİ BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer alanında sürpriz bir haber veya kalıcı bir fırsat kapınız çalabilir. Stratejik ittifaklar kurmak ve süreci tek başınıza taşımamak faydalı olacaktır. Aşk ve ilişkilerde derinleşme arzusu var; cümlelerin ardındaki niyetleri okumak ilişkinin ritmini belirleyecek.

AKREP BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş burcunuzdayken odak ve sezgi yeteneğiniz yüksek. Kariyer alanında kapı aralayacak gelişmeler olabilir. Ancak Merkür'ün durağanlaşmaya başlaması, gecikmeler, yanlış anlamalar ve netlik eksikliği yaratabilir. Sezgilerinize güvenmek normalden daha zor olabilir.

YAY BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyebilir veya birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmeyi tercih edebilirsiniz. Olayların tarzı ve toplumsal çalışmaların niteliği bugün sizin için önemli.

OĞLAK BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Jüpiter'in geri hareketi, ortaklıklarınızı ve müzakerelerinizi etkiliyor. Bu alanlarda ilerlemeden önce (10 Mart'a kadar) geriye dönüp bakmanız, eksik kalan noktaları tamamlamanız olası. Birine ağırlık verip diğerini ihmal etmek yerine, mümkün olduğunca orta yolu bulmaya çalışın.



KOVA BURCU - 12 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birçoğunuz ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kurabilir. Uzun süredir dostluk çerçevesinde yaşanan ilişkilerin aşka dönüşmesi de söz konusu. Kalbi dolu olanlar için farklı ve heyecan verici konumlar yaşanabilir.

