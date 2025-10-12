13 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; sabrınızı küçük ama önemli şekillerde test edebilir. İnsanlar zihninizden daha yavaş hareket edebilir ya da planlar tam olarak düşündüğünüz gibi gitmeyebilir. Bununla savaşmak yerine derin bir nefes alın; gerilmeden, tepki vermeden ilerleyin. Bu bir engel değil, bir büyüme fırsatı. Tepkiniz ne kadar sakin olursa, içsel olarak o kadar güçlü hissedeceksiniz. Sabır zayıflık değil, sessiz bir güçtür. Dengeli enerjiniz size yol göstersin. Huzur, aceleciliğin göremediği cevapları getirir.