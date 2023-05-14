15 Mayıs 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Koç; bugün enerjik, atak olacaksınız. Biraz gergin olabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Güçlü arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Para, kazançlarla ilgili yeni kararlar almayın, sonrasında yanılabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

Sevgili Boğa; bugün duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Kariyer hayatınızda güçlü destekler alabilirsiniz. İletişim kazalarına, yanlış anlaşılmalara dikkat. Fevrice kararlar vermek yerine, sakinlikle bugünü atmanızı tavsiye ediyorum. Gününüz harika geçsin.

Sevgili İkizler; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınıza odaklanabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde güçleneceğiniz kararlar alabilirsiniz. Fakat iletişimde, algınızda bazı konuları yanlış algılayabilirsiniz. Kendinizi yazarak ifade etmek daha doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Gününüz harika geçsin.

Sevgili Yengeç; bugün kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Finansal açıdan güçleneceğiniz projeler gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle iletişimde bazı handikaplar gerçekleşebilir. Bundan dolayı bugün iletişimde çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yanlış anlayabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.