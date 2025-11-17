18 Kasım 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

18 Kasım 2025 Salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 18 Kasım 2025 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak paralar, borçlar, krediler veya miras gibi konular bugün zihninizi meşgul edebilir. Finansal ortaklıklarınızda derinlemesine bir analiz yapmanız gerekebilir. Duygusal açıdan yoğun, dönüştürücü konuşmalar yaşayabilirsiniz. Merkür Retrosu, geçmişteki bir borcu tekrar gündeme getirebilir.

BOĞA BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tüm odağınız ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda. Partnerinizle aranızdaki duygusal bağı derinleştirmek veya ortaklıklarınızın gizli dinamiklerini anlamak için uygun bir gün. İlişkilerde güç savaşlarından kaçının. Geçmişte kaçırdığınız bir iş birliği teklifini yeniden değerlendirebilirsiniz.



İKİZLER BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışma ortamınızda yoğunluk var. İş arkadaşlarınızla derin konular konuşabilir veya bir projeye takıntılı bir şekilde odaklanabilirsiniz. Sağlık ve rutinlerinizle ilgili geçmişten gelen bir konuyu araştırmanız gerekebilir. Merkür Retrosu, evrak işlerinde gecikmelere neden olabilir, detaylara dikkat edin.

YENGEÇ BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız, çocuklarınız veya yaratıcı projelerinizle ilgili yoğun duygular hissedebilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki tutku artarken, ilişkideki kontrol mekanizmalarını gözden geçirmeniz gerekebilir. Bir hobiye veya sanatsal projeye kendinizi tamamen kaptırabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev, aile ve kökler alanınızda duygusal bir yoğunlaşma söz konusu. Aile içi sırlar, miras veya gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Evinizle ilgili bir tadilat veya yer değişimi planını Merkür Retrosu nedeniyle tekrar gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.

BAŞAK BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminiz derin, etkileyici ve biraz manipülatif olabilir (farkında olmadan). Yakın çevre, kardeşler ve kısa seyahatler ön planda. Konuşmalarınızın ardındaki derin anlamları sezmeye çalışın. Bir seyahat planında gecikme veya yanlış anlaşılma yaşanabilir.

TERAZİ BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi kaynaklar, kendi değeriniz ve kazançlarınız derinlemesine inceleniyor. Para kazanma yollarınızı dönüştürmek veya gelir kaynaklarınızı daha istikrarlı hale getirmek için yoğun çaba harcayabilirsiniz. Geçmişteki bir alacağınızı tahsil etmek için baskı yapmanız gerekebilir.

AKREP BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay tüm gün burcunuzda! Kişisel hedefleriniz, görünüşünüz ve kendinizi ifade etme biçiminizde büyük bir duygusal yoğunluk hissediyorsunuz. Kontrol isteğiniz artarken, kişisel dönüşüm başlatmak için güçlü bir enerjiye sahipsiniz. Merkür Retrosu, kendinizle ilgili bir imaj değişikliğini ertelemenizi isteyebilir.

YAY BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi düşünenize, meditasyona veya psikolojik konulara yönlendiriyorsunuz. Bilinçaltınız ve gizli kalmış korkularınız yüzeye çıkabilir. Arkanızdan dönen konulara karşı uyanık olun. Merkür Retrosu, kendinizi yanlış ifade etmenize veya önemli bilgileri gözden kaçırmanıza neden olabilir.

OĞLAK BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve geleceğe yönelik planlarınız derin bir inceleme altında. Gruptaki güç dinamiklerini fark edebilir veya bir arkadaşınızla aranızda yoğun bir sır paylaşımı olabilir. Eski bir arkadaşınızla yeniden bağlantı kurarak uzun vadeli planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.



KOVA BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili alanlarda yoğun odaklanma ve hırs söz konusu. Toplum önündeki imajınızı dönüştürmek veya mesleğinizle ilgili gizli araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Merkür Retrosu nedeniyle, üstlerinizle iletişimde dikkatli olmalı, kariyer kararlarını imzalamayı ertelemelisiniz.

BALIK BURCU - 18 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU