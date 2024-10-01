2 Ekim 2024 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Evlilik, ilişki ve ortaklık gibi konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aile içi uzlaşmalar zorlu olabilir, ancak finansal fırsatlar kapınızı çalabilir.

Sevgili Boğa; Çalışma hayatı ve ilişkilerinizde ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız korunacak ve ilişkilerinizde şifalanma süreçleri ön planda olacak.

Sevgili İkizler; Aşk ve sanat gibi konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmanız önemli.

Sevgili Yengeç; Aile ve gayrimenkul konularında yeni başlangıçlar olabilir. Yurt dışı ve eğitim alanlarında da kalıcı gelişmeler kapıda.

Sevgili Aslan; Yakın çevre, eğitim ve seyahat konularında değişimler yaşayabilirsiniz. Ancak sağlık ve gizli düşmanlar konusunda dikkatli olmalısınız.

Sevgili Akrep; Gizli düşmanlar, sağlık ve bilinçaltı ile ilgili konularda yeni süreçler başlayabilir. Bu dönemde güçlenecek ve yenileneceksiniz.