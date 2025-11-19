20 Kasım 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

20 Kasım 2025 Perşembe günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 20 Kasım 2025 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün enerjiniz yüksek ve yeni şeyler öğrenme arzunuz güçlü. Seyahat planları yapabilir veya akademik konulara odaklanabilirsiniz. Akşam saatlerinde beklenmedik bir telefon veya haber alabilirsiniz. Dürtüsel harcamalardan kaçının.

BOĞA BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiler ve ortaklıklar alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizden veya yakın bir iş arkadaşınızdan destek görebilirsiniz. Ancak, kararsızlıklar ilişkinizde gerginlik yaratabilir. Akşam saatlerinde dengeyi ve uyumu sağlamaya çalışın.



İKİZLER BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve yaratıcılık alanlarınız hareketleniyor. Yeni bir hobiye başlayabilir veya romantik ilişkilerinizde tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Çocukları olanlar için onlarla kaliteli zaman geçirmek önemli. Riskli finansal adımlardan uzak durun.

YENGEÇ BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim, öğrenme ve kısa yolculuklar günün ana temaları. Yakın çevrenizle (kardeşler, komşular) olan ilişkilerinizde hassas olmanız gerekebilir. Düşüncelerinizi açıkça ifade etmek, yanlış anlaşılmaları önleyecektir.

ASLAN BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal konular ve ortak kaynaklar gündeminizde. Bir yatırım kararı alma veya borçlarınızı yapılandırma fırsatı bulabilirsiniz. İlişkilerinizde derin bağlar kurmak için ideal bir gün, ancak partnerinizle güç savaşına girmemeye dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutin işlerinizde verimliliğiniz yüksek. Sağlık ve günlük düzen konularına eğilebilirsiniz. Ofis ortamında veya iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde bazı detayları gözden kaçırmamaya özen gösterin. Kariyerinizle ilgili ufak bir fırsat kapıyı çalabilir.

TERAZİ BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve ailevi konular ön planda. Evinizde değişiklik yapmak, taşınmak veya aile üyeleriyle duygusal bağları güçlendirmek için uygun bir gün. İş yerinizde ise duygusal kararlar yerine mantığınızla hareket etmelisiniz.

AKREP BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel değerleriniz ve finansal kaynaklarınız mercek altında. Gelir artışı için yeni yollar arayabilir veya bütçe planlaması yapabilirsiniz. Maddi konularda sezgilerinize güvenin, ancak ani kararlar almaktan kaçının.

YAY BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş’in enerjisi üzerinizde! Odak noktanız kendiniz, kişisel hedefleriniz ve yeni başlangıçlar. Fiziksel görünüşünüzü veya imajınızı değiştirmek için harika bir gün. Kendinize güveniniz tavan yaparken, çevrenizdeki insanlara karşı sabırlı olmayı unutmayın.

OĞLAK BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek hedeflerinize ve sosyal çevrenize odaklanıyorsunuz. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilir, bir grup çalışmasında liderlik üstlenebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili önemli kişilerden destek almak için sosyal ağlarınızı kullanın.



KOVA BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve toplumsal statü alanınız aydınlanıyor. İş hayatınızda dikkat çekebilir, yeteneklerinizle ön plana çıkabilirsiniz. Üstlerinizden destek almak veya maaş zammı konuşmaları yapmak için cesur adımlar atabilirsiniz. Hukuki konular bugün çözüme kavuşabilir.

BALIK BURCU - 20 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU