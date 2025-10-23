24 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Terazi; Söylediklerinize ve yaptıklarınıza dikkat edin; bugün sizin için kazaya açık bir gün olabilir. Ayrıca para veya mülkiyetle ilgili güç mücadeleleri ortaya çıkabilir. Bu, bir şeyin bozulması veya çalışmamasıyla ilgili olabilir. Sakin kalın.