27 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; haritanızda Güneş yüksek olduğundan, herkes üzerinde iyi bir izlenim bırakıyorsunuz. Bu nedenle bir teklif sunmak, bir teklifi kabul etmek veya önemli bir konuda anlaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bugün Ay Uyarısı olduğu için bunu yapmayın. Bilgileri toplayın ama uyarı bitene kadar bekleyin.