28 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
28 Ağustos 2025 Perşembe günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 28 Ağustos 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
28 Ağustos 2025 Perşembe günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 28 Ağustos 2025 günü için günlük burç yorumları...
- 2025 yılı burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor? Bu tarihlere dikkat
- Haftalık burç yorumları (25 - 31 Ağustos 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?
28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizden keyif alacaksınız çünkü iş hayatınızda olumlu bir gün. Sağlığınızla ilgili teşvik edici haberler de alabilirsiniz; ya da bazılarınız bir evcil hayvanla mutlu olabilir. Bugün beklenmedik küçük bir şey sizi şaşırtabilir.
BOĞA BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün başkalarıyla uzlaşmaya hazırlıklı olun çünkü Ay burcunuza karşıt konumda. Yine de insanlarla sosyalleşmek için güzel bir gün. Romantizm havada uçuşuyor. Evde misafir ağırlamaktan keyif alacaksınız. Biriyle olan ilişkiniz sanki yıldızlara yazılmış gibi kadersel gelebilir.
İKİZLER BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; aile bireyleriyle (özellikle anne-baba) ilişkileriniz bugün olumlu. Kardeşler, komşular ve günlük yakın çevreyle de aranız gayet iyi. Kendinizi samimi hissettiğiniz için evinizde misafir ağırlayabilirsiniz, belki de ilginç bir romantik misafirle. Ayrıca sizi şaşırtacak bir durumla da karşılaşabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bugün iletişim becerileriniz mükemmel; bu yüzden herkesle sohbet etmekten keyif alacaksınız. Kısa bir yolculuktan da zevk alabilirsiniz. Aslında dünyaya daha çok dokunmak, dışarı çıkmak istiyorsunuz. Bu arada, başkalarının sizi nasıl gördüğüne şaşırabilirsiniz. Belki de yeni kazanılmış bir saygı?
ASLAN BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; bugün romantizm havada, bu yüzden davetleri kabul etmek ve sosyalleşmek sizi mutlu edecek! Özellikle çekicisiniz ve muhtemelen bunun farkındasınız. Ayrıca finansal konular ve alışveriş için de mükemmel bir gün. Enerjiniz yüksek, hayatı dolu dolu yaşıyorsunuz!
BAŞAK BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; bugün Güneş burcunuzda ve Ay ile uyumlu dans ediyor; bu da tüm ilişkilerinizi destekliyor. Yeni arkadaşlıklar kurmak kolay olacak. Bu arada, beklenmedik köşelerden sürpriz fırsatlar doğabilir. Patronlardan ya da otorite figürlerinden gelen teklifleri dinleyin.
TERAZİ BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; bugün başkalarına karşı sıcakkanlı olduğunuz için cömert davranacaksınız, özellikle de ihtiyaç sahibi birine. Yakınınızdaki biri size şaşırtıcı bir şey söyleyebilir ve bu, sizde güçlü bir tepki yaratabilir. Sonuçta yardım etmek isteyebilirsiniz.
AKREP BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün ilişkileriniz sıcak ve samimi, bu yüzden popülerliğinizin keyfini çıkaracaksınız. Arkadaşlarınızı arayın. Gruplar ve organizasyonlarla bağlantı kurun. Fakat iş yerinde beklenmedik bir olay ya da birinin davranışı sizi şaşırtabilir.
YAY BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; bugün her şey yolunda gidiyor. Başkaları üzerinde harika bir etki bırakıyorsunuz. Farklı kültürlerden ve sizden farklı insanlarla olan etkileşimleriniz başarılı, hatta romantik anlamda çekici olabilir. Bu yüzden beklenmedik bir flört sizi hazırlıksız yakalayabilir.
OĞLAK BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; popüler bir gün! Özellikle kadın iş arkadaşlarınızla bireysel ya da grup halinde sosyalleşmekten keyif alın. Hırslarınız artmış durumda; ancak aynı zamanda seyahat etmek ve rutinden kaçmak istiyorsunuz. Bu arada, biriyle ilgili yoğun duygularınız yüzeye çıkabilir.
KOVA BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; bugün göz önündesiniz ve büyük ihtimalle insanlar size hayranlık duyuyor. Özellikle finansal görüşmeler iyi gidecek. Bu arada en yakınlarınızla olan ilişkileriniz sıcak ve güven verici. Romantizm, sosyalleşme ve eğlence için harika bir gün!
BALIK BURCU - 28 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; sosyal davetlere ya da beklenmedik planlara hazır olun; bunlar sizi şaşırtabilir. Belki birine yardım etmek için harekete geçersiniz. Ya da sanat eseri ya da güzel bir şey almak isteyebilirsiniz. Her ne olursa olsun, olaylar birbirini tetikleyebilir ve siz aşık olabilirsiniz.