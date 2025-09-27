28 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Hızlı hareket etme baskısı hissedebilirsin, ama bugün sana huzurun da bir yön olduğunu hatırlatıyor. Daha uzun ya da daha yumuşak bir yol sana sakinlik getirecekse, tereddüt etmeden onu seç. Bugün kazanılacak bir yarış yok. Manzaralı yol sana yeni içgörüler ve rahatlama sunabilir. Bazen, gecikme gibi görünen şey aslında bir koruma biçimidir. Ritmine ve güzellik ihtiyacına güven. Kalbin öyle diyorsa yavaş git. Huzuru yolculuğunun bir parçası yap.