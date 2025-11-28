29 Kasım 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 29 Kasım 2025 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlıklar ve sosyal çevre eviniz ön planda. Bugün, bir sosyal gruba dahil olmak veya kolektif bir hedef için çalışmak isteyebilirsiniz. Satürn etkisi, sosyal sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatıyor.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal konular ve öz değeriniz gündemde. Kazançlarınızı yeniden gözden geçirmek ve bütçenizi uzun vadeli hedeflere göre yapılandırmak için ideal bir gün. Yeni bir yatırım planı oluşturmak için araştırmacı olun.



İKİZLER BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim, felsefe ve yabancılarla ilişkiler eviniz canlanıyor. Yeni bir dil öğrenmek, uzun bir yolculuk planlamak veya akademik bir konuya odaklanmak için harika bir gün. Zihninizi besleyen konulara zaman ayırın.

YENGEÇ BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kaynaklar, borçlar, krediler ve dönüşüm evinizde yapılandırma var. Eşinizle veya iş ortağınızla finansal konuları mantık çerçevesinde, geleceğe dönük olarak konuşmalısınız. Ciddi bir borcu kapatma planı yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün odağınız karşıt burcunuz olan Kova'daki Ay nedeniyle ilişkiler ve ortaklıklar. Birebir ilişkilerinizde duygusal beklentilerden çok, mantık ve ortak gelecek planları konuşulabilir. Ciddi ve uzun vadeli adımlar için uygun bir gün.

BAŞAK BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hizmet ve günlük rutinler evinizde Kova enerjisi var. Yeni ve verimli bir çalışma rutini oluşturmak, teknolojik araçlarla günlük işlerinizi kolaylaştırmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu temizliğini daha sistemsel hale getirmek size iyi gelecektir.

TERAZİ BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kova Ay'ı, aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınızla ilgili evinize odaklanıyor. Flörtlerinizde veya çocuklarla ilişkilerinizde mantıklı ve özgürlükçü bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sanatsal projelerinizi organize etme vakti.

AKREP BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve toplumsal statü eviniz Satürn'ün etkisiyle disiplin gerektiriyor. Üstlerinizle iletişimde ciddi ve sorumlu davranmak önemli. Kalıcı başarının temellerini atmak için ideal bir gün, ancak sabırlı olmalısınız.

YAY BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gezegeniniz Jüpiter'in etkisiyle iyimser olsanız da, yakın çevre, kardeşler ve iletişim konularında yapılandırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Zihinsel projelerinizde disiplinli çalışmak veya bir eğitim planı yapmak için enerjinizi kullanın.

OĞLAK BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay, kişisel finans ve öz değer evinize geçiş yapıyor. Maddi güvenlik ihtiyacınız artabilir. Satürn'ün günü olması, harcamalarınızda ölçülü olmayı ve geleceğe yönelik tasarruf yapmayı hatırlatıyor.



KOVA BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay, burcunuzda ilerliyor ve size odaklanıyor. Kişisel hedeflerinizde, dış görünüşünüzde ve kendinizi ifade edişinizde yenilikçi ve bağımsız bir enerji taşıyorsunuz. Başkalarının beklentilerine değil, kendi özgün vizyonunuza odaklanın.

BALIK BURCU - 29 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU