29 Mart 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

29 Mart 2026 Pazar günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 29 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne oldukça enerjik ve yaratıcı başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda parladığınız, partnerinizle eğlenceli planlar yapabileceğiniz bir sabah sizi bekliyor. Akşam saatlerinde ise odak noktanız hızla günlük sorumluluklarınıza ve sağlığınıza kayabilir. Yarın için hazırlık yapmak size huzur verecektir.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde evinizde huzur arayışı içindesiniz. Aile büyükleriyle yapılacak sohbetler ruhunuza iyi gelebilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın burç değiştirmesiyle birlikte, hobilerinize vakit ayırmak ve yaratıcılığınızı sergilemek için harika bir enerji devreye giriyor.



İKİZLER BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan iletişim trafiğiniz günün ilk yarısında çok yoğun. Önemli bir haberi paylaşabilir veya alabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise dış dünyadan elinizi eteğinizi çekip evinizde, güvenli alanınızda dinlenmek isteyeceksiniz.

YENGEÇ BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular ve kendinize verdiğiniz değer sabah saatlerinde gündeminizde. Kendinizi ödüllendirmek isteyebilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise kısa bir seyahat planı veya kardeşlerle ilgili bir konu ön plana çıkabilir. Zihniniz çok daha berrak olacak.

ASLAN BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay hâlâ burcunuzda ilerlerken sabah saatlerinde tüm bakışları üzerinizde toplayacaksınız. Ancak akşam saatlerine doğru finansal konulara odaklanmanız gerekebilir. Gelir-gider dengenizi kurmak ve önümüzdeki haftanın bütçesini planlamak için ideal bir zaman.

BAŞAK BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne biraz içe dönük ve rüyalarınızın etkisinde başlayabilirsiniz. Ruhsal temizlik için harika bir sabah. Akşam saatlerinde ise Ay'ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz tavan yapacak. Kendinizi daha net ifade edecek ve hayatınızın iplerini elinize alacaksınız.

TERAZİ BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla keyifli bir sabah geçirebilirsiniz. Gelecek planlarınız hakkında ilham verici fikirler uçuşuyor olabilir. Gün sonuna doğru ise biraz yalnız kalmak, düşüncelerinizi toparlamak ve ruhunuzu dinlendirmek isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hedefleriniz ve toplum önündeki duruşunuz sabah saatlerinde önem kazanıyor. Başarılarınız konuşulabilir. Akşam saatlerinde ise sosyal gruplar ve dostluklar ön plana çıkıyor. Yeni bir projeye dahil olmak için arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

YAY BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaklar, eğitim veya felsefi konularla ilgili vizyoner bir sabah sizi bekliyor. Hayata bakış açınızın genişlediğini hissedeceksiniz. Günün ikinci yarısında ise sorumluluklarınız ve kariyerinizle ilgili detaylı bir planlama yapma ihtiyacı duyabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dönüşüm ve ortak kazançlar konusundaki derin düşüncelerle güne başlayabilirsiniz. Bir borç veya ödeme konusu çözüme kavuşabilir. Akşam saatlerinde ise akademik konular, hukuksal süreçler veya yurt dışı bağlantılı işlerde şans sizden yana olacak.



KOVA BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkiler ve ortaklıkların odağınızda olduğu bir sabah. Partnerinizle olan uyumunuz dikkat çekici. Akşam saatlerinde ise finansal stratejiler ve derin araştırmalar yapmanız gerekebilir. Sezgilerinizin sesine kulak vermeyi unutmayın.

BALIK BURCU - 29 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU