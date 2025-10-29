30 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Bugün odak noktan kişisel gelişim ve iletişim. Merkür’ün Mars ile uyumlu açısı, müzakere ve ikna yeteneklerini güçlendiriyor. İster bir tartışma ister basit bir konuşma olsun, netlik ve kararlılık senin en büyük desteğin olacak.

İş yerinde vizyoner fikirlerine ihtiyaç var, bu yüzden paylaşmaktan çekinme. İlişkilerde, beklenmedik bir açıklama seni şaşırtabilir; ancak aşırı tepki verme. Uyumun korunması için yumuşak bir yaklaşım seç.

Maddi konularda temkinli davranmak, gereksiz harcamaları önleyecek. Yeni gelir fırsatları üzerinde düşünmeye zaman ayır. Sağlık açısından, gevşeme egzersizleri sana iyi gelecek.

Duygusal denge bugün çok önemli — ruhunu besleyen aktivitelerle ilgilen. Akşam saatlerinde uzaktaki bir dostla bağlantı kurma fırsatı doğabilir; onun tavsiyesi devam eden bir meseleyi aydınlatabilir.

Yıldızlar sabır ve azmin bugün senin gizli silahların olduğunu söylüyor.