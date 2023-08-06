7 Ağustos 2023 günlük burç yorumları: Dilara Yıldızhan'ın kaleminden koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Sevgili Koç; bugün para, kazançlar ön plana çıkabilir. Tatil, çocuk, hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; bugün kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Aslan; bugün iş, kariyer hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Evlilik gündeme gelebilir. Finansal açıdan dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Terazi; bugün finans, ameliyat, okültizm veya özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlığınızla ilgili uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Akrep; bugün partner, ortak veya yakın arkadaşınızla yeni planlar yapabilirsiniz. Beraber tatil, , eğlence veya çocuklarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.