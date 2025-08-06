7 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; sabır anahtar olacak. Bir şeyi aceleyle düzeltmek isteyebilirsin ama bazen hayatın kendi temposunda ilerlemesine izin vermek gerekir. Aceleci tepkilerden kaçın. Derin bir nefes al ve sakin düşünmeye alan bırak. Ateşin güçlü, ama durgunluğun da öyle. Herkes kendi hızında ilerler, sen de dahil. Sabır, sana sunulan durumları daha derin anlamanı sağlar. Sadece yavaşlayıp nezaket gösterirsen, huzurun geleceğine inan.