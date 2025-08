7 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; belirsizlikte senin yanında olacak. İç rehberliğin gün boyunca güçlü kalacak, gerçek net olmasa bile. Şu an her şeyi bilmen gerekmez. Attığın her adıma güven ve kalbinle dinle. Şayet şimdi sessizlik varsa, ruhunun nereye gitmesi gerektiğini bildiriyor. Korkunun akışını durdurmasına izin verme. Derin nefes al, şu an kal ve nazikçe ilerle. Bunu düşündüğünden daha iyi yapabilirsin. Yol, güvenle yürüdüğünde parlayacak.