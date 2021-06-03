Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 03 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 03 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



03 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 02 HAZİRAN 2021



Bugün itibariyle Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 27 Haziran'a kadar odağınız daha çok yuva, ev, ailenin kadınları olacak. Evin içindeki ilişkileri güzelleştirmek isteyeceksiniz. Bekar Koç’larmız için ailenin aracı olacağı bir aşk gelebilir. Yuva kurma isteğiniz yoğun olacak.

BOĞA BURCU - 03 HAZİRAN 2021

Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesi ile 27 Haziran'a kadar yakın çevreyle olan iletişimlerinizi, özellikle kadın kuzen ve akrabalarla görüşmeleri ve hatta beraber seyahatleri getirecektir. Bekar Boğa'lar için belki de onlar vasıtasıyla ya da sosyal medya / telefon aracılığıyla, bir eğitimdeyken, bir cafe/restorandayken ya da şehir içi kısa yollarda tanışacağınız yeni bir aşk gelebilir.

Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesi ile parayı kazanmak, büyütmek odağınız olacak. Para her zamankinden çok daha kolayca size gelecek. Aynı zamanda kendinize, sevdiklerinize, güzellik estetik alanlarında harcamak isteyeceksiniz. 27 Haziran'a kadar gündeminiz yoğun.

Venüs’ün burcunuza geçmesi ile sevgiyi sonuna dek hissedeceksiniz. 27 Haziran'a kadar dış dünyadan, çevrenizden aldığınız destek sizi oldukça mutlu edecek. İlişkilerinizin parladığını göreceksiniz. Güzellikle ilgili işlemler yaptırmak isteyebilirsiniz.

Venüs 12.evinizden geçiş yapacağı için 27 Haziran'a kadar olan zaman diliminde ilişkilerin gizli saklı, platonik bir yanı olabilir. Partnerinizle daha içe dönük bir süreçten geçebilirsiniz. Kontrolsüz para harcamalarınız olabilir.

BAŞAK BURCU - 03 HAZİRAN 2021

Venüs Yengeç burcuna geçiyor ve bu geçiş sizde 27 Haziran'a kadar sosyal çevreniz ile bol bol gezmece vaat ediyor. Çeşitli ortamlara girebilir, yeni tanıştığınız kişilerden destek alabilirsiniz. Bekar Başak’lar için yeni çevre yeni aşk demek. Ayrıca işleriniz için networkünüzden çok daha rahatça destek alabilirsiniz.

Venüs’ün Yengeç burcundaki hareketi ile sizin için kariyer odaklı bir dönem başlıyor. Yaptıklarınız iyi ve kötü her zamankinden daha çok dikkat çekecek gibi duruyor. Özellikle kadın yöneticilerle aranız iyi olacaktır, yeni görüşmeler ve mülakatlar için de uygun bir zaman dilimi. 27 Haziran'a kadar itibarınız güçleniyor.

Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesi ile seyahatler, yolculuklar, eğitimler, yabancılarla ilgili işleriniz çok daha rahat akacak. Yaptığınız işler ve sözleriniz ile dikkat çekeceksiniz. İlişkisi olan Akrep’ler beraber seyahatlere çıkabilir, bekar olanlar ise yolculuklar / eğitimler vasıtasıyla yeni tanışmalar yaşayabilir. 27 Haziran'a kadar şanslı ve bereketli bir dönem.

27 Haziran'a kadar olan zaman diliminde ek kazançlar, aile / eş / ortaktan destek alarak ilerleme şansınız çok daha yüksek. Beklediğiniz desteği alabilirsiniz. İlişkilerin cinsellik teması daha yoğun olacaktır, yoğun ve biraz da krizli bir dönem olabilir.

Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte 27 Haziran'a kadar İkili ilişkilerde beklediğiniz rahatlığa kavuşacaksınız. Aşk ilişkileri ve evlilikte destekleyici, ilişkilerde bir üst basamağa geçmek için olumlu zamanlar. Öte yandan dış dünyadan arzuladığınız maddi manevi desteği görmek sizi mutlu edecek.

Venüs’ün Yengeç burcu hareketi ile iş hayatınız özellikle kadınlarla yoğun ve keyifli iletişimler sizi mutlu edecek. Yeni anlaşmaların peşinde olabilir, görüşmelerinizi arttırabilirsiniz. Bu geçiş biraz tembellik etme arzusu ve şekere / tatlıya düşkünlük de verecektir. 27 Haziran'a kadar bu enerjilerden faydalanın.

Venüs Yengeç burcu geçişi ile hayatın sizi mutlu eden alanlarına odaklanmak isteyeceksiniz. Flörtler ve aşk ilişkileri her zamankinden daha keyifli olacak. Çocuk isteyenler için verimli bir dönem. Çocuğu olanlar ise ilişkilerini rahatça yönetmekten dolayı keyifli olacak. Hobilerinize zaman ayırmak isteyeceksiniz. 27 Haziran'a kadar sizi mutlu edecek konulara zaman ayırın.

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