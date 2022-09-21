Hangi burca nasıl mesaj gönderilir? Burçlara özel mesajlaşma önerileri

40 yıl önce bulunan gülümseyen yüz ifadesinden bugüne hayatımıza binlerce emoji girdi. Çünkü artık yüz yüze iletişimden belki de daha yoğun şekilde dijital iletişim yaşıyoruz. Bu nedenle dijital iletişimde de duyguların gösterilmesi, mesajının tonunun iyi ifade edilmesi önemli. Adobe bir raporunda romantizm ve ilişki söz konusu olduğunda en çok iş yapan 3 emojiyi bulmuş. Peki ya burçlara göre nasıl mesaj atılır? Hangi burca nasıl mesaj atılır? Çünkü bazen yanlış anlaşılan bir mesaj ilişkinin seyrinde ya da daha en başta romantizmi bozucu etki yapabilir. Biz de bu makalede bu soruların yanıtlarına bakıyoruz. Bunun için öncelikle karşınızdaki kişinin burç özelliklerine bakabilirsiniz.

KOÇ BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Partneriniz bir Koç ise her zaman dikkatli olmak gerekir. Koçlar kimi zaman çok sabırlı olmayabilirler. Bu nedenle yanıt verirken mümkün olan en kısa sürede cevabınızı gönderdiğinizden emin olun. Eğer ki, konu biraz tartışma çıkartabilecek bir konuysa Koç ile uzaktayken, mesajla tartışmalara girmekten uzak durun. Bunun için doğru zaman yanınızdayken ve yüz yüze iletişim olacaktır.

BOĞA BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Partneriniz bir Boğa ise romantizmi sevecektir. Onu sevdiğiniz, ona değer verdiğinizi mesajlarınızla hatırlatın. Bu hoşuna gidecektir. Bu arada bir Boğa ile beraberseniz beklemeye de hazır olun diyelim. Henüz ilişkinizin başındasınız ve birbirinizin mizah anlayışını bilmiyoruz. Bu nedenle dikkat edin. Mesajlarınız kaba ve rahatsız edici bulabilir.

Boğa güvenilir bir burçtur ve kendisi güvensizlikten hiç hoşlanmaz. Uygun olduğunda mesajınıza yanıt verecektir. Siz de mesajlaşma konusunda özensiz davranmayın. Onu güvensizliğe sevk etmeyin.

İKİZLER BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

İkizler burcu mesajlaşırken zeka üzerine minik polemikler, tatlı atışmalar ya da imalı mesajlarla konuşmayı sürdürmeyi sever. Bir anlamda mesajlaşma oyunları tam İkizler burcuna göredir. Çılgınca peş peşe mesaj atabilirler. İkinizin de mutlu olacağı bir konuda imalarla mesajlaşmayı, bir tür zeka gösterisi yapmayı deneyebilirsiniz. İkizler hızlı, zeka içeren mesajlaşmayı sever. Flört aşamasında da bu daha fazla heyecan verici olur. Eğlenceyi seven insanlardır. Ancak çok derin, ciddi konuları mesajlaşırken konuşmamayı tercih edin.

YENGEÇ BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

İlişkiniz ister yeni, ister eski olsun. Duygusal yengeçler onu düşündüğünüzü, ona önem verdiğinizi her zaman duymak ister. Mesajlaşırken onu ne kadar özlediğinizi, birlikte yüz yüze zaman geçirmeye ihtiyaç duyduğunuzu söyleyebilirsiniz. Bir yengeçle mesajlaşırken tartışmaya girmemeye çalışın. Çok ciddi konularda kavga etmeyin. Tam aksine bir yengeç size yüz yüzeyken söyleyemediği sert ve tartışmalı konuları mesaj atarak konuşmak isteyebilir. Ancak bu her zaman olumlu sonuçlanmaz. Çünkü, en ufak bir yanlış anlama kırılmasına ve kabuğuna çekilmesine yol açabilir. Bu nedenle ağır ve tartışmalı konuları mesajlaşma yerine yüz yüze konuşmayı deneyin.

Şunu unutmayın Yengeçler bazen size mesaj atmak isteseler de atıp atmamayı da uzun süre düşünürler. Bu nedenle ilişkinizde sabırlı olun. Bazen size gecenin bir yarısı mesaj atabilir. Bunun nedeni de o mesajı atıp atmamayı da uzun süre düşünmesi olabilir.

ASLAN BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Aslan burcuna mesaj atarken bazı özelliklerini hatırlayalım. Örneğin aslan burcu erkeğini etkileme yolları haberimizdeki iki maddeye bakılabilir. Aslan burcu erkeği bir kadının peşinden koşmayı sever, kovalamayı rekabet etmeyi sever. Bu nedenle onun sizin peşinizden koşmasını sağlayın. Mesela bazı günler meşgul olduğunuzu bilsin. Ancak bu dengeyi iyi kurun, oyun oynadığınızı düşünmesin. Ve onu kıskandırmaya çalışmayın. Bunu fark ederse uzaklaşacaktır, çünkü o bir alfadır. Söz konusu olan bir aslan kadını ise ne kadar güzel olduğunu; onunla ne kadar gurur duyduğunu ara ara hatırlatın. Küçük başarılarının gözden kaçtığını hissetirmeyin. Onun farkında olduğunuzu mesajlarınızla gösterin.

BAŞAK BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Başaklar ayrıntılara dikkat ederler. Mesajlaşırken bir anda üzerine gitmeyin. Onun neyi, nasıl söylemek istediği konusunda kendisini ifade etmesine zaman tanıyın. Bazen size kendisini iyi hissettiren kedi, köpek yavrusu gifleri gönderirlerse şaşırmayın.

Mesajlaşırken Başak burcu partnerinizin kaba bulacağı bir ifade kullanmayın. Emin olun çok rahatsız olacak ve bunu belli edecektir.

TERAZİ BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Teraziler, zeka çalıştıran uzun konuşmalardan hoşlanırlar. Örneğin ona 'naber' demek yerine konuşmada iyi bir kitap önermelerini, çözemediğiniz bir konuda yardımına ihtiyaç duyduğunuzu söyleyebilirsiniz. Teraziler, zihin çalıştırma şansı veren uzun konuşmalardan hoşlanır. "N'aber" demek yerine, onlardan iyi bir kitap önermelerini isteyebilir veya çözemediğiniz bir sorunda destek talep edebilirsiniz. Muhtemelen gece yarısı şaka yapma dürtüsüyle attığınız bir mesaj karşılık bulmayacaktır.

AKREP BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Akrep burcu haklı olmayı sever. Mesajlaşırken ona, onun önerdiği bir albümü, bir kitabı ya da bir kahveyi, mekanı denediğinizi ve çok beğendiğinizi söyleyebilirsiniz. Akrep burcu şeffaftır. O an neyi konuşmak istiyorsa mesajlaşmayı o yöne çekebilir. Bu bazen sevdiği bir kitap, bazen tutkuları, bazen hayalleri olabilir.

YAY BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

İster erkek arkadaşınız, ister kız arkadaşınız... Eğer partneriz yay burcu ise muhtemelen iyi bir mizah anlayışı olacaktır. Yaylar gülmeyi severler. Konuşma tonu düzeyli şekilde esprili olursa bunların hoşuna gidecektir. Örneğin zekice ve komik bir mesaj attığınızda gülümseme yanıtı alacaksınızdır. Yaylar eğlenceyi seven insanlardır. Bu yüzden konuşmadan çok mutlu olduklarında size gülen yüz emojileri yağdırabilirler.

Yaylar akıllarından ne geçiyorsa bunu söyleyebilirler. Bu nedenle mesajlarda onlarla tahmin oyunları oynamayı denemeyin.

OĞLAK BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Oğlaklar sorumluluk sahibi burçlardır. Her zaman ne olup ne olmadığını bilmek isterler. Mesajlaşırken onu açık suçlu ve sonu belirsiz mesajlarla baş başa bırakmayın. Daha somut mesajlar üzerinden gidin. Örneğin mesajlaşırken bir sonraki buluşmanızda nereye gideceğinize birlikte karar verin, birlikte plan yapın. Mesajlaşırken bazen onu soğuk bulabilirsiniz. Ama bunu bireysel almayın.

Oğlak burcunu okumak bazen size zor gelebilir. Bazen sizin çok önemsemediğiniz bir konuyu en ince ayrıntısına kadar titizlikle düşünebilir, konuşabilir. Bazen herhangi bir konuda en kötüsünü beklemeye hazırdır.

KOVA BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Kovalar bazen utanç olabilirler. Bu nedenle ona ilginizi açarken yüzeysel sözlerle geçiştirmeyin. Daha derin bir konuşma ile onunla kurduğunuz hayali, tutkuyu, yaşam hedefini paylaşın. Kendi sırlarını açmasa bile başkalarının sırları için harika dinleyicidirler. Eğer yeni tanıştıysanız ve size çok kısa, tek kelimelik mesajlar atıyorlarsa hemen umutsuzluğa kapılmayın. Buluşmadan sonra her şey daha farklı olabilir. Tabi ki, bu sizinle ilgilenmediği anlamına da gelir. O nedenle üzerine gitmeyin. Yani 'Neden az yazıyorsun' diye sormayın.

BALIK BURCUNA NASIL MESAJ ATILIR?

Balıkların sanatsal yönleri vardır. Müziği, şiiri severler... Mesajlaşırken de duygularına hitap edecek paylaşımlar onları mutlu edecektir. Örneğin çok sevdiğiniz bir şarkının onu size nasıl hatırlattığını anlatabilirsiniz. Yine onu size hatırlatan dizeleri de mesaj olarak gönderebilirsiniz.



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