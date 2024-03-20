21 Mart 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

Yeni bir aya merhaba diyoruz... Peki, yeni ayın ilk günü, 21 Mart 2024 çarşamba günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Mart perşembe günü için günlük burç yorumları...



21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ancak iş hayatınızda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.



BOĞA BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizden dolayı aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin. Boğa burcu kadını özellikleri

İKİZLER BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda iletişimde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün para, kazançlar ön plana çıkabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak çevrenizden dolayı ani para harcaması yapmanız gerekebilir. Gününüz şahane geçsin.

ASLAN BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi rahat ifade ettiğiniz ve etrafınızın ilgisini de gördüğünüz bir gün olabilir. Sağlığınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

BAŞAK BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün duygularınızı içe atabilir, yalnız hissedebilirsiniz. Partnerinizin tavırları sizi psikolojik olarak zorlayabilir. Gününüz şahane geçsin.

TERAZİ BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Sağlık, evcil hayvan veya gündelik hayatta ani durumlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

AKREP BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Çocuklar, aşk, hobi, tatil gibi konularda ani sorunlara rağmen süprizler de gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

YAY BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Eğitim, kardeşler, iletişimde ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

KOVA BURCU- 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner veya ortağınıza zaman ayırabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.

BALIK BURCU - 21 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinler ön plana çıkabilir. Sağlığınızla ilgili dikkatli olmanız tavsiyedir. Gününüz şahane geçsin.

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