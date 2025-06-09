10 Haziran 2025 Günlük burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; ev ve ailede duygusal bir dinlenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendinize zaman ayırın. Bugün, çabanın karşılıksız kalmadığını bir kez daha anlayacaksın ve kötü kararların sonuçları olduğunu da. Eğer biri seni hayal kırıklığına uğrattıysa, belki de artık karmanın zamanı gelmiştir. Azmini kaybetme! Ödülün yolda. Aşkta ise dikkatli seç. Kendini birkaç kişiye birden kaptırma; seni gerçekten heyecanlandıranı bekle.