12 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

Sevgili Boğa; bugün partnerinizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz ancak ani fevri bir tutum sergileyebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Aslan; bugün ev, aile, gayrimenkul konularında, iş hayatınızdan dolayı bazı süreçlerde değişim kararı alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Akrep; bugün kişisel gelişim, kişisel bakımınıza zaman ayırabilirsiniz. Ancak partner veya ortağınızın fevri ve ani kararları duygusal olarak sizi zorlayabilir. Gününüz şahane geçsin.