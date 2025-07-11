12 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Seyahat planları açısından şanslı bir gün. Ayrıca yeni bir şey öğrenmek ya da ders çalışmak için de harika bir zaman. Bu arada, farklı biriyle romantik bir yakınlaşma başlayabilir! Yine de siyaset, din ya da ırk gibi konularda tartışmalar fikir ayrılığına yol açabilir. Barışı korumak için "aynı fikirde olmamayı" kabul etmeniz gerekebilir.