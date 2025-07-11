12 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
12 Temmuz 2025 Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 12 Temmuz 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
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12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bugün bir arkadaşınız ya da bir grup üyesi sizi hazırlıksız yakalayabilir ve diplomatik ve soğukkanlı kalma becerinizi test edebilir. Bu duruma karşı tetikte olun. Tuzağa düşmeyin! Bu arada, çocuklarınızla ya da romantik bir partnerle iletişimde bazı dirençler yaşayabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bugün iki yönlü bir gün. Maddi konulardaki görüşmeler iyi gidecek. Hatta finansal becerilerinizle bir patronu ya da otorite figürünü etkileyebilirsiniz. Ancak, aile bireyleri ya da ebeveynlerle yapılan konuşmalar zorlayıcı olabilir.
İKİZLER BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Seyahat planları açısından şanslı bir gün. Ayrıca yeni bir şey öğrenmek ya da ders çalışmak için de harika bir zaman. Bu arada, farklı biriyle romantik bir yakınlaşma başlayabilir! Yine de siyaset, din ya da ırk gibi konularda tartışmalar fikir ayrılığına yol açabilir. Barışı korumak için "aynı fikirde olmamayı" kabul etmeniz gerekebilir.
YENGEÇ BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Bugün finansal anlaşmazlıklar ya da yanlış anlamalar yaşanabilir. Bu konular gelirinizle ya da ortak sorumluluklar ve mülkiyetlerle ilgili olabilir. Neyse ki perde arkasında sizin lehinize gelişen bir şey var.
ASLAN BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugün bir partner ya da yakın bir arkadaşla sabırlı olun çünkü Ay, burcunuzdaki Merkür'ün karşısında yer alıyor. Neyse ki arkadaşlar ve grup aktiviteleriyle olan ilişkiler sıcak, dostane ve ödüllendirici. Biraz kaybedip biraz kazanabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Bugün özellikle otorite figürleri; ebeveynler, patronlar üzerinde harika bir izlenim bırakabilirsiniz. Ancak, iş yerinde daha genç biriyle, bir organizasyon üyesiyle ya da bir arkadaşla bazı fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bununla başa çıkabilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; Bugün seyahat planları yapmak veya yayıncılık, medya, tıp ya da hukuk gibi alanlarda fırsatları keşfetmek için mükemmel bir gün. Önünüzde yeni kapılar açılıyor. Farklı biriyle romantik bir yakınlaşma da yaşanabilir. Anlayışınıza ihtiyaç duyan genç bir arkadaşınıza karşı sabırlı olun.
AKREP BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Bugün ebeveynler ve otorite figürleriyle yapılan konuşmalar zorlayıcı olabilir; ancak yine de kredi, ipotek ya da birinden yardım istemek için harika bir gün. Yardım alacaksınız. Gül gibi çıkarsınız işin içinden.
YAY BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bugün siyaset, din ya da ırk gibi tartışmalı konulardan uzak durun çünkü bu konular tartışma başlatabilir. Neyse ki yakın çevrenizdeki insanlarla ilişkileriniz sıcak ve tatmin edici. Birine karşı gerçek bir sevgi hissediyorsunuz.
OĞLAK BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Bugün eşya, ortak sorumluluklar ya da ortak mülkiyetlerle ilgili küçük tartışmalar gününüzü mahvetmek zorunda değil. Aksine, işiniz ya da yaptığınız işle ilgili maddi konuları konuşmak için uygun bir gün. Aynı şekilde iş arkadaşlarıyla ilişkiler de mutlu ve destekleyici.
KOVA BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bugün direksiyonda siz varsınız çünkü Ay burcunuzda, bu da size diğer tüm burçlara göre hafif bir avantaj sağlıyor. Sosyalleşmek ve muhabbet etmek için harika bir gün! Spor etkinlikleri, çocuklarla aktiviteler ve eğlenceli gezilerden keyif alın.
BALIK BURCU - 12 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Bugün aile ilişkileri oldukça uyumlu. Bu nedenle evde misafir ağırlamak için mükemmel bir gün; özellikle sosyalleşmeye, sanata ve çocukların neşeli enerjisine açıksınız. İşinizle ilgili küçük bazı görüş ayrılıkları ortaya çıksa bile, bu keyifli zamanların önüne geçmesine izin vermeyin.