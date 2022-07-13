14 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Temmuz Perşembe için günlük burç yorumları...



14 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz ama sosyal çevrenizden dolayı çok harcama yapabilirsiniz. Aile ve ev yapınızla ilgili ise önemli ani destekler alabilirsiniz ve maddi kazanç sağlayabilirsiniz. İletişimde ise aldanma, aldatılma çok gerçekleşebilir. Bugün yakın çevrenizden duyduğunuz haberlere hemen inanmayın, hızlı kararlar almayın.

BOĞA BURCU - 14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama iş hayatınızda ani fevri tutumunuz sorunlara yol açabilir. Yakın çevre, kardeşlerle ilgili iletişimde ani kararlar alabilirsiniz ve karşınıza önemli fırsatlar çıkabilir. Maddi olarak ise bugün dolandırılabilirsiniz, borç alıp-verme günü değil ya da yeni sözleşme imzalamanızı tavsiye etmiyorum.

İKİZLER BURCU - 14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ama ani tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Maddi kazançlarınızla ilgili ise ani fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kariyer hayatınızda ise bazı sorunlar yaşanabilir, umduğunuz beklediğiniz bazı şeyler varsa gerçekleşmeyebilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi kaynaklar, ödeme, borçlar konularıyla ilgilenebilirsiniz ama sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Sosyal çevrenizden bunun yanı sıra sizin için çok ani gelişmeler gerçekleşebilir. Gizli kadın düşmanların ise söylediklerine hemen inanmayın, bugün yurt dışı, eğitim, seyahatler, hukuk konularında yanılabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebileceğiniz bir gün ama duyguları ifade ederken tartışma içinde kalabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızı olumlu etkileyen ani kararlar verebilirsiniz, ne istediğinizi ve isteklerinizin için kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise harcamalarınız artabilir, hatta dolandırabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahat, eğitim, uzak tanıdıklarla tartışma içinde kalabilirsiniz. Ayrıca evcil hayvanlarınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizdeki insanlardan fikir alarak ani gelişmeler ve sürprizler karşınıza çıkabilir. Özellikle de yurt dışı, eğiti, seyahat ve hukukla ilgili ani ve güzel kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili ise bazı sorunlar ve hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Ortak ya da partner hayal kırıklığına uğratabilir.

TERAZİ BURCU -14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, hobi, çocuk, borsa, eğlence, tatil gibi konularla ilgilenebilir güzel zaman geçirebilirsiniz ama harcamalarınız çok artabilir. Buna rağmen kariyer ve iş hayatınızdaki ani değişimler ya da kararlarla maddi gelirde artış meydana gelebilir. Ama yurt dışı, eğitim, hukuk alanındaki kadınlarla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz açıkçası kandırılabilirsiniz.







AKREP BURCU -14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aile ve ev hayatınıza odaklandığınız bir gündesiniz ve partnerle tartışma içinde kalabilirsiniz. Çocuk, tatil, eğlenceden dolayı çok para harcayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk ya da seyahatlerle ilgili ani kararlar alabilirsiniz.







YAY BURCU - 14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre, kardeşler, kısa seyahatler, medya ya da eğitimde tartışma içinde alabilirsiniz. Trafikte dikkatli olmalısınız. Finansal durumunuzu iyileştirecek ani kararlar alınabilir, sözleşme imzalayabilirsiniz. Bir rahatsızlığınız varsa şifası bugün gelebilir. Partner ya da ortakla ise anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bugün partner ya da ortağın her dediğine inanmayın derim.

OĞLAK BURCU - 14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenebilirsiniz ve kadılardan bu konularda destek görebilirsiniz ama tatil, eğlence, borsa, aşk ya da çocuktan dolayı harcamalarınız artabilir. Eğer bekarsanız ani aşk kapıda, düşünceleriniz temiz ve güzel olsun. Hayallerinizin aşkı karşınıza çıkabilir ve bu kişiyle ciddi bir birlikteliğe de aniden başlayabilirsiniz. Çalışma hayatı, gündelik hayattaki kadınlarla iletişimde dikkatli olmalısınız ve her söylenene inanmamalısınız.

KOVA BURCU -14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kendinizi dinç hissediyorsunuz ve özgürce kendinizi ifade edebilirsiniz. Ama aile içinde bazı eril figürlerle tartışma yaşanabilir. Çalışma hayatı, gündelik hayat ya da yanınızda çalışanlarla ilgili ani gelişmeler ise aile hayatınızı olumlu etkileyebilir. Aşk, hobi, çocuk, eğlence ya da tatilden dolayı çok para harcayabilirsiniz.

BALIK BURCU -14 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı dışarıya yansıtmakta zorlanabilirsiniz ve iletişimde yakın çevre ve kardeşlerle tartışmalar yaşanabilir. Aşk, hobi, eğlence, çocukla ilgili ise ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içindeki kadınlardan alacağınız haberlere ise dikkat edin, gerçeği yansıtmayabilir.

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