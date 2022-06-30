Temmuz 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Temmuz ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Temmuz ayı burç yorumları neler söylüyor? Haziran ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Temmuz 2022 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (27 Haziran- 3 Temmuz 2022) başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Temmuz ayının başında kariyer hayatınızda sorunlar kendiniz gösterebilir. Maddi kazançlarınızla ilgilenebilir ve para kazanmak için mücadele edebilirsiniz. İyi para kazanabilir ama çok para da harcamak zorunda kalabilirsiniz. Aile içinde iletişiminiz artabilir ve ailenizle , evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Temmuz ayının ikinci yarısında seyahat, yurt dışı, eğitim ve hukuk konularıyla daha çok ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aslında Temmuz ayının ikinci yarısı sizin için çok daha güzel geçmeye başlayacaktır. Aşk, çocuk ve hobi konuları ön plana çıkmaya başlayabilir. Ev ve ailenizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Temmuz ayına sağlık konularıyla ilgili sorunlarla başlayabilirsiniz ve seyahatlerde, hukuk ve eğitimde sorunlar biraz sizi yorabilir. Buna rağmen çok hareketli ve hızlı şekilde Temmuz ayına giriş yapacaksınız. Temmuz ayının ilk yarısında eğitim, seyahat, yakın çevre ve akrabalar ön planda olabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında ise; maddi kaynaklar, ödemeler, finansal kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu konuda güzel gelişmeler de yaşanabilir. Yurt dışı, eğitim, hukuk alanındaki belirsizlikler belirli hale gelebilir. Eğer yalnızsanız yakın çevrenizden yeni bir aşk sizi bulabilir. Ayrıca aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir.



İKİZLER BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Temmuz ayına maddi kazançlar ve sosyal çevrenizle ilgili gelişmelerle başlıyor. Sosyal çevrenizden dolayı para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Temmuz ayında kendinizle daha çok ilgilenebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz ayrıca gizli eril düşmanlarla karşılaşabilirsiniz yani tuhaf eril figürlere dikkat etmelisiniz. Temmuz ayının ikinci yarısında; maddi kaynaklarınızı geliştirecek ve bereketlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca yakın çevre, eğitim, seyahat ve yakın akrabalar hayatınızda ön plana çıkabilir. Partner ya da ortakla ilgili kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Eğer yalnızsanız uzun süreli bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Temmuz ayına kariyer hayatınızda tartışma ve gerginlerle başlayabilirsiniz ve çok çalışabilirsiniz. Tüm ay boyunca çok sosyalleşebilir ve arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca kendinizle ilgili yeni değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz bu imaj değişikliği olabilir ve kendinizi, duygularınızı çok güzel ifade edebilirsiniz. Temmuz ayının ikinci yarısında; partner ya da evliliğinizle ilgili kararlar alabilirsiniz ve kararlarınız çok ani gerçekleşebilir. Çalışma hayatınız, gündelik uğraşlar ve sağlık konuları ön plana çıkabilir. Maddi kaynaklarınızı da etkileyen kalıcı kararlar alabilirsiniz. İşinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz eğer yeni bir iş arıyorsanız iyi bir teklif gelebilir.

ASLAN BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Temmuz ayına duyusal olarak içe çekilerek ve daha gizli kapaklı yaşayarak başlayabilirsiniz ama bol bol seyahat edeceksiniz. Seyahatlerde, eğitimde, hukuk konularında bazı sorunlar yaşanabilir. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili hareketli bir süreç geçirebilirsiniz. Temmuz ayının ikinci yarısında; aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Eğer bekarsanız yeni ve kalıcı bir aşka yelken açabilirsiniz. Ayrıca Temmuz ayının ikinci yarısında; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve kendinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Çalışma hayatınızla ilgili ise; ani gelişmeler yaşanabilir.

BAŞAK BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Temmuz ayına aşk, çocuk, hobi ve eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir ama bu konularda sorunlar gerçekleşebilir ama Temmuz ayında eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk konularıyla çok ilgilenebilirsiniz ve enerjinizi bu alanda kullanabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizde yeni bir sürece girebilir, çevrenizle iletişiminiz artabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında; aşk, evlilik, hobi ya da çocuklarla ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek kararlar alabilirsiniz. Ayrıca ikinci yarısında iç dünyanız aydınlanabilir, kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Bol bol yazmak size iyi gelecektir.

TERAZİ BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Temmuz ayına aile ve ilişkinizde sorunlarla başlayabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızla ilgili karar almanız gereken bir sürece girebilirsiniz ve kariyer hayatınızda anlaşmazlıklar içinde kalabilirsiniz. Eğer iş değişikliği istiyorsanız Temmuz ayının ilk yarısında bu konu netleşebilir. Temmuz ayının ikinci yarısında; sağlığınıza özellikle de boyun-boğaz bölgesi rahatsızlıklarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz, dengede kalmaya çalışmalısınız. Temmuz ayının ikinci yarısında; kariyer ve iş hayatınızda kadınlardan gelebilecek yardımla güzel gelişmeler kendini gösterebilir. Ev ve kariyer hayatınızı etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Ayrıca sosyal hayatınız ön plan a çıkabilir ve bol bol sosyalleşebilirsiniz.

AKREP BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Temmuz ayına çalışma hayatınızda, gündelik hayat ya da sağlık problemleriyle başlayabilirsiniz. Ayrıca partner ya da ortaklık konularıyla daha çok ilgilenebilirsiniz ama tartışmalar artabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında; eğitim, seyahatler, yakın çevrenizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Ayrıca kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir ve kendinizi iş hayatınızda çok daha iyi ifade edebilir ve ortaya koyabilirsiniz.

YAY BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Temmuz ayına maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve harcamalarınız artabilir. Finansal yapınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk ve hobi konularında mücadele edebilirsiniz. Temmuz ayının ikinci yarısında ise; maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alarak bazı süreçleri tamamlayabilirsiniz ama para konusuna dikkat etmelisiniz. Ayın 18’inden sonra gelirinizde artış ve rahatlama gerçekleşebilir. Seyahat, yurt dışı, eğitim, uzak akrabalarınız hayatınızda ön plana çıkabilir.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Temmuz ayına güçlü giriyorsunuz ama manipülatif davranışlara itilebilirsiniz ve baskıcı tavırlarınız aile içinde sorunlara sebep olabilir. Aşk, hobi, çocuk konularına ise hareket geliyor ve bol bol eğlenebilirsiniz. Tatil yapabilir, hayatın tadına bakabilirsiniz. Temmuz ayının ikinci yarısında; ilişki ve maddi kaynaklar ön plana çıkarken, yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca eğer yalnızsanız sizi mutlu etmek isteyecek adaylar karşınıza çıkabilir. İlişki konusunda ve ortaklıkla ilgili kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Temmuz ayına yakın çevrede, kardeşlerle, seyahatlerde sorunlarla başlayabilirsiniz, iletişimde sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Çalışma hayatınız, gündelik hayat, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz ve aile hayatınız ön plana çıkabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında; hastane, sağlık, psikolojik konular ön plana çıkabilir. Bu döneme kadar sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ama sağlık problemi gerçekleşirse de korunacağınızı da bilmelisiniz. Eğer bekarsanız aşk sizi gündelik hayatta ya da çalışma hayatınızda bulabilir. Ayrıca partner ve ortaklık konuları ön plana çıkabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Yalnızsanız yeni adaylarla tanışabilirsiniz.

BALIK BURCU TEMMUZ 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Temmuz ayına maddi kaynaklarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz ama harcamalarınız çok artabilir. Ayrıca çok seyahat edebilir, eğitime yönelebilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk ve hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Temmuz ayının ikinci yarısında; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili yeni bir sürece girebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek kararlar verebilirsiniz. Çalışma hayatınız, gündelik hayat uğraşlarınız artabilir, bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

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