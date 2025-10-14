15 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Bugün karma bir gün olabilir. Ay, burcunuzun en eğlenceli kısmında olduğu için sizin için olumlu bir gün. Sosyal etkinlikler, spor aktiviteleri ve romantizm destekleniyor. Ancak, Ay Mars ile ters açı yaptığı için huysuz ve sinirli tepkiler gösterebilirsiniz. Dikkatli olun.