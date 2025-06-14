15 Haziran 2025 Günlük burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Kova; Henüz bir planın yoksa, yakınındaki biri seni romantik bir kaçamağa davet edebilir. Beklemediğin bir anda gelen bu davet, rutini bozmak için tam da gereken şey olabilir. Beklediğin bir geri ödeme varsa, bunu kendini şımartmak ya da evini güzelleştirmek için kullanmayı düşün. Eğer yalnızsan, seni izleyen ve sana yaklaşmak isteyen biri olabilir.