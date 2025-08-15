16 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Akrep; Banka işleri ve ortak mülkiyet ile ilgili her şeyi iki kez kontrol edin, çünkü ani bir sürpriz dikkatinizi gerektirebilir. Bu arada evde ihtiyacınız olmayan şeylerden kurtulmak için iyi bir gün. Geri dönüştürün, satın, atın veya bağışlayın.