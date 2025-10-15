16 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Bugün öğleden sonra burcunuzdaki Ay, öngörülemeyen Uranüs ile çatışacak ve bu da sizi ani ve kazaya meyilli yapabilir. Sonradan pişman olacağınız bir şey yapmayın. Bu, finansal kararlar için de geçerli; bugün pembe gözlüklerle bir finansal durumun olduğundan daha umut verici görünebileceğini unutmayın.